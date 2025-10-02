Transportistas obligan a pasajeros a bajar de buses que no acatan paro en SMP: “Querían agredirnos con piedras”

Manifestantes impidieron el paso de unidades de transporte público en el cruce de las avenidas José Granda y Los Próceres, donde amenazaron con agredir a usuarios y dañar vehículos. No se reportó presencia policial en la zona.

Una señora señaló que los manifestantes amenazaron con agredir a los pasajeros.

Los pasajeros que transitan por el cruce de las avenidas José Granda con Los Próceres en San Martín de Porres (SMP) reportaron que un grupo de personas, que aseguran ser transportistas, los obligaron a descender de las unidades de transporte público con la que pretendían llegar a sus trabajos.

Una señora, que iba acompañada de su menor hijo, señaló que se tuvo que bajar del vehículo en el que se transportaba hacia la intersección de las avenidas Colonial y Universitaria, debido a que los manifestantes amenazaron con agredir a los pasajeros.

“Querían agredir con piedra, por eso nos bajamos”, señaló la mamita.

Un equipo de RPP llegó a la zona y registró que -incluso- algunos de los manifestantes advirtieron a los transportistas que no acataban el paro que iban a afectar las llantas de los vehículos si continuaban con su recorrido.

Los pasajeros están tratando de agruparse según su destino para abordar una unidad de transporte privado y -así- tratar de llegar a sus destinos. Asimismo, no se registra presencia policial en la zona.

Transportistas reventaron llanta a bus que circulaba en Puente Piedra

Un grupo de transportistas realizó un plantón en plena carretera Panamericana Norte, a la altura del óvalo Zapallal, y está evitando el tránsito de las unidades que han salido a circular este jueves.

Los manifestantes, incluso, reventaron la llanta a un bus de transporte público que había salido a laborar.

Los transportistas portaban un afiche en el que exigían al Ejecutivo acciones concretas contra las bandas criminales, que mantienen amenazadas a la mayoría de las empresas de Lima y Callao.

“El pedido es que este Gobierno nos dé la facilidad de trabajar tranquilos, no salir con miedo a salir de nuestra casa. Queremos tener la seguridad de que vamos a regresar a casa. Salimos con miedo sin saber si regresaremos a casa”, dijo a RPP uno de los manifestantes.