Vecinos denuncian abandono del parque Santa Rosa en SMP: advierten riesgo para niños y adultos mayores

A través del Rotafono, los vecinos reportaron el pésimo estado del parque Santa Rosa, ubicado en la urbanización el Rosedal del Naranjal, en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP).

Un equipo de RPP se trasladó a la zona y comprobó que el espacio público carece de mantenimiento, el pasto casi ha desaparecido y los juegos infantiles están cubiertos de polvo, basura y óxido.

Los residentes denunciaron que esta situación persiste desde hace mucho tiempo y pidieron la intervención inmediata de la Municipalidad de SMP para mejorar el estado del parque.

“La Municipalidad de San Martín de Porres no riega, no le da ningún cuidado, pero sí nos cobra arbitrios. Por eso estoy llamando y pidiendo a RPP, si pudiera hacer [el] favor porque si usted lo publica seguramente la Municipalidad pueda preocuparse”, señaló uno de los vecinos.

Niños y adultos mayores en riesgo

Asimismo, los residentes indicaron que en el parque juegan muchos niños y es frecuentado por adultos mayores. En esa línea, manifestaron que estos se encuentran en riesgo debido a la falta de mantenimiento, por lo que pidieron la intervención del municipio.

Los vecinos demandan una solución urgente. Además, aseguran que han notificado a la Municipalidad del distrito sobre la situación en ocasiones anteriores; sin embargo, no han recibido una respuesta hasta el momento.