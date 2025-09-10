Ancón: hombre fue asesinado de más de 10 balazos en el asentamiento humano Las Gardenias

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

De acuerdo con testigos, la víctima caminaba por la zona cuando dos hombres lo identificaron y le dispararon | Fuente: RPP

Un hombre de 29 años, identificado como Daniel Alfredo Ríos Trujillo, fue asesinado de más de 10 disparos en el asentamiento humano Las Gardenias, ubicado frente al cementerio municipal en el distrito limeño de Ancón.

De acuerdo con testigos, la víctima caminaba por la zona cuando dos hombres, que se encontraban a bordo de una motocicleta, lo identificaron y le dispararon en repetidas ocasiones.

Herido de gravedad, Ríos Trujillo intentó subir a un vehículo para buscar auxilio, pero las lesiones por los impactos de bala le impidieron avanzar.

Tras ello, los vecinos expresaron su indignación y exigieron mayor presencia policial, denunciando que los patrullajes son escasos y que el sector se ha convertido en un foco de inseguridad.

Crimen respondería a un ajuste de cuentas

Fuentes policiales indicaron que, por la brutalidad del ataque, este crimen respondería a un presunto ajuste de cuentas.

Cabe remarcar que este asesinato se suma a los más de 700 homicidios registrados por el Sistema Informático Nacional de Defunciones - Sinadef en lo que va del año, lo que confirma el incremento de la violencia armada en el país respecto a años anteriores.

Por su parte, peritos de criminalística ya trabajan en este caso para identificar a los responsables de este asesinato.