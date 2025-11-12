La Libertad: ¿quiénes están detrás del ataque a local en donde se presentará la orquesta La Bella Luz?

Tras el hallazgo de un artefacto explosivo en un local de eventos de Paiján (provincia de Ascope) donde se iba a realizar un baile con la orquesta “La Bella Luz”, la Policía Nacional intervino a 3 sospechosos de participar en el hecho.

Agentes de la comisaría de la zona ejecutaron el operativo “Amanecer Seguro 2025”, que terminó con la detención de tres presuntos delincuentes.

Los detenidos fueron identificados como Elmer José Moreno Vásquez (27), Cristhofer Fernando Sánchez Vargas (18) y Jean Pieer Ciriaco Mendoza (18). Durante la intervención, los agentes recuperaron una mototaxi color negro con rojo, sin placa de rodaje, marca Wanxin, modelo WX 150-A, que habría sido usada para cometer actividades ilícitas.

Los tres fueron trasladados a la Comisaría de Paiján y puestos a disposición del Ministerio Público. El caso está a cargo del fiscal Hermes Augusto Hidalgo Romero, de la Fiscalía Mixta Corporativa de Paiján.

El general PNP Guillermo Llerena Portal, jefe de la Región Policial La Libertad, aseguró que las operaciones continuarán en el valle de Chicama.

“La delincuencia no tiene espacio en el Valle. Respondemos con estrategia, rapidez y firmeza”, señaló.

¿Qué pasó en local de eventos?

Para la Policía, los intervenidos son los responsables de haber dejado el artefacto explosivo en el local de nombre “El Palmero”, en donde se anunció para este jueves 13 de noviembre la presentación de la orquesta de cumbia La Bella Luz.

El explosivo estaba envuelto en cinta negra y tenía adherida una mecha blanca, fue dejado en la ventana de la boletería del local.

Hasta el momento el evento anunciado se mantiene mientras continúan las diligencias para determinar la responsabilidad de los intervenidos.