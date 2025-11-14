Capturan a presuntos microcomercializadores de droga cerca de una universidad de Surco

Los intervenidos aseguraron ser estudiantes universitarios. | Fuente: RPP

Golpe a la venta de droga al menudeo. Agentes de la Policía Nacional y personal del Serenazgo de Surco intervinieron a tres presuntos microcomercializadores de estupefacientes en el jirón Bodegones, cerca de una conocida universidad, en el citado distrito del sur de Lima.

Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que los sujetos fueron detectados en actitud sospechosa, por lo que se procedió con su intervención.

Al momento de su detención adujeron ser estudiantes universitarios, pero en su poder tenían varios envoltorios de marihuana y otras sustancias sospechosas, además de una balanza digital, por lo que estarían presuntamente implicados en el delito de microcomercialización de droga.

Uno de los sujetos, incluso, intentó huir corriendo hacia la avenida Caminos del Inca, aunque fue detenido rápidamente.



Sujetos en investigación

La Policía Nacional identificó a los intervenidos como Carlo Vásquez, Manuel Tafur y Jossep Apaza, jóvenes de entre 20 y 21 años.

Al cierre de este informe, los tres fueron trasladados a la Comisaría PNP de Sagitario, donde continúan las investigaciones para determinar la procedencia de la droga y su presunta participación en actividades ilícitas.

