Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Capturan a presuntos microcomercializadores de droga cerca de una universidad de Surco

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Los intervenidos tenían en su poder varios envoltorios de marihuana y otras sustancias sospechosas, además de una balanza digital, informó la Policía Nacional.

Policiales
00:00 · 01:17
Surco
Los intervenidos aseguraron ser estudiantes universitarios. | Fuente: RPP

Golpe a la venta de droga al menudeo. Agentes de la Policía Nacional y personal del Serenazgo de Surco intervinieron a tres presuntos microcomercializadores de estupefacientes en el jirón Bodegones, cerca de una conocida universidad, en el citado distrito del sur de Lima.

Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que los sujetos fueron detectados en actitud sospechosa, por lo que se procedió con su intervención.

Al momento de su detención adujeron ser estudiantes universitarios, pero en su poder tenían varios envoltorios de marihuana y otras sustancias sospechosas, además de una balanza digital, por lo que estarían presuntamente implicados en el delito de microcomercialización de droga.

Uno de los sujetos, incluso, intentó huir corriendo hacia la avenida Caminos del Inca, aunque fue detenido rápidamente. 

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Sujetos en investigación

La Policía Nacional identificó a los intervenidos como Carlo Vásquez, Manuel Tafur y Jossep Apaza, jóvenes de entre 20 y 21 años. 

Al cierre de este informe, los tres fueron trasladados a la Comisaría PNP de Sagitario, donde continúan las investigaciones para determinar la procedencia de la droga y su presunta participación en actividades ilícitas.

Te recomendamos

Informes RPP

¿El oro vale más que la vida?: El rostro de la minería ilegal en el Perú

El asesinato de 13 trabajadores en Pataz, en la sierra de La Libertad, puso en evidencia el rostro más violento de la minería ilegal. Una economía que crece en silencio, moviendo miles de millones de dólares, pero dejando a su paso muerte, contaminación y comunidades enteras marcadas por la ausencia del Estado. Conoce cuánto mueve esta actividad, por qué se expande y qué riesgos representa para el país en el siguiente informe de Geraldine Hernández.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Surco Inseguridad ciudadana Policía Nacional

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA