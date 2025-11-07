PNP desarticula dos bandas criminales dedicadas a la extorsión y el tráfico de drogas en SJL y el Callao

Seis personas fueron detenidas, tres por cada organización, según informó la PNP. | Fuente: PNP

La Policía Nacional, a través del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco), desarticuló a dos bandas criminales dedicadas a los delitos de extorsión y tráfico ilícito de drogas. Una de ellas operaba en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL) y otra en la provincia constitucional del Callao.

Según la información policial, ambas organizaciones criminales extorsionaban a pequeños empresarios y transportistas, a quienes le exigían un pago a cambio de no atentar contra sus vidas y la de sus familias.

En diálogo con RPP, el general PNP Manuel Lozada Morales señaló que en total seis personas fueron detenidas, tres por cada organización, durante la intervención.

“Son dos bandas delictivas que han sido desarticuladas por Grecco, una en San Juan de Lurigancho, que se dedica a la extorsión y el préstamo ‘Gota a gota’; y otra banda ‘Los Temibles de Dulanto’, en el Callao. Estos se dedican principalmente a la microcomercialización de droga y a la extorsión de acuerdo a la evidencia”, indicó.

Objetos incautados

Durante el operativo, los efectivos de la PNP incautaron una importante cantidad de drogas, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y tarjetas de crédito.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las diligencias de ley.

