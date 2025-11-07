Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

PNP desarticula dos bandas criminales dedicadas a la extorsión y el tráfico de drogas en SJL y el Callao

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Agentes del grupo Grecco capturaron a seis presuntos integrantes de organizaciones delictivas que exigían dinero a empresarios y transportistas bajo amenazas. Durante el operativo se incautaron drogas, armas y dinero en efectivo.

Policiales
00:00 · 01:30
Seis personas fueron detenidas, tres por cada organización, según informó la PNP.
Seis personas fueron detenidas, tres por cada organización, según informó la PNP. | Fuente: PNP

La Policía Nacional, a través del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco), desarticuló a dos bandas criminales dedicadas a los delitos de extorsión y tráfico ilícito de drogas. Una de ellas operaba en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL) y otra en la provincia constitucional del Callao.

Según la información policial, ambas organizaciones criminales extorsionaban a pequeños empresarios y transportistas, a quienes le exigían un pago a cambio de no atentar contra sus vidas y la de sus familias.

En diálogo con RPP, el general PNP Manuel Lozada Morales señaló que en total seis personas fueron detenidas, tres por cada organización, durante la intervención.

“Son dos bandas delictivas que han sido desarticuladas por Grecco, una en San Juan de Lurigancho, que se dedica a la extorsión y el préstamo ‘Gota a gota’; y otra banda ‘Los Temibles de Dulanto’, en el Callao. Estos se dedican principalmente a la microcomercialización de droga y a la extorsión de acuerdo a la evidencia”, indicó.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Objetos incautados

Durante el operativo, los efectivos de la PNP incautaron una importante cantidad de drogas, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y tarjetas de crédito.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las diligencias de ley.

Objetos incautados a banda de SJL.

Objetos incautados a banda de SJL. Fuente: PNP

Te recomendamos

Entrevistas ADN

Comandante general de la PNP asegura que emergencia en transporte es "absolutamente viable"

El general Óscar Arriola Delgado, comandante general de la Policía Nacional, sostuvo que la propuesta de la mandataria Dina Boluarte de declarar en estado de emergencia en el transporte público busca acelerar la adquisición de equipos como cámaras de video seguridad con el objetivo de reforzar la seguridad.
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
SJL Callao Extorsión PNP Inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA