Chorrillos: PNP desarticula banda criminal que se hacía pasar por trabajadores de empresa de energía para estafar a familias

La Policía Nacional ejecutó dos operativos en el distrito de limeño de Chorrillos que permitieron la captura de siete presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Forajas del Sur', una banda dedicada a la estafa, entre otros delitos.

Los detenidos se hacían pasar por trabajadores de una conocida empresa de energía para engañar a sus víctimas y así obtener beneficios ilícitos.

La primera intervención se realizó en la intersección de la avenida Alameda Sur con la calle Machu Picchu, donde fueron detenidos Miguel Nima Sierra, de 36 años; Antony Guevara Ramírez, de 33; y Luis Sandoval Peña, de 37 años.

En el lugar se incautó una miniván con logotipos de una empresa de energía, fotochecks adulterados, cascos de seguridad, herramientas y documentación falsa.

Segunda intervención

La segunda intervención se realizó en las inmediaciones de la institución educativa Buenos Aires de Villa, donde se permitió detener a Abraham Aquipa Barrientos, de 35 años; Johnny Cano Carrazas, de 30 años; Luis Felipe Arana Núñez, de 32 años; y Noé Paolo Paco Cruz Sotelo, de 24 años.

Durante esta intervención se halló un arma de fuego con serie erradicada, municiones, dinero en efectivo, vehículos y más documentación presuntamente falsificada.

La Policía Nacional detalló que en ambos operativos se recuperaron objetos que eran utilizados para simular trabajos eléctricos como cascos, equipos celulares, cajas de herramienta y material especializados, además de credenciales adulteradas con imágenes de los detenidos.

Los siete arrestados, presuntos integrantes de esta banda criminal, ya quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias correspondientes por los presuntos delitos de estafa, tenencia ilegal de armas y pertenencia a una organización criminal.