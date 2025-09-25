Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Historias de vida o muerte
EP 36 • 46:10
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP218 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿cómo elegirán los peruanos a los próximos senadores?
EP 218 • 04:13
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29

Chorrillos: PNP desarticula banda criminal que se hacía pasar por trabajadores de empresa de energía para estafar a familias

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Durante la intervención, la Policía Nacional incautó una miniván con logotipos de una empresa de energía, fotochecks adulterados, cascos de seguridad, herramientas y documentación falsa, así como un arma de fuego con serie erradicada, municiones y dinero en efectivo.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Seguridad
00:00 · 01:52
Los siete arrestados, presuntos integrantes de esta banda criminal, ya quedaron a disposición de las autoridades competentes p
Los siete arrestados, presuntos integrantes de esta banda criminal, ya quedaron a disposición de las autoridades competentes p | Fuente: PNP

La Policía Nacional ejecutó dos operativos en el distrito de limeño de Chorrillos que permitieron la captura de siete presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Forajas del Sur', una banda dedicada a la estafa, entre otros delitos.

Los detenidos se hacían pasar por trabajadores de una conocida empresa de energía para engañar a sus víctimas y así obtener beneficios ilícitos.

La primera intervención se realizó en la intersección de la avenida Alameda Sur con la calle Machu Picchu, donde fueron detenidos Miguel Nima Sierra, de 36 años; Antony Guevara Ramírez, de 33; y Luis Sandoval Peña, de 37 años.

En el lugar se incautó una miniván con logotipos de una empresa de energía, fotochecks adulterados, cascos de seguridad, herramientas y documentación falsa. 

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Segunda intervención

La segunda intervención se realizó en las inmediaciones de la institución educativa Buenos Aires de Villa, donde se permitió detener a Abraham Aquipa Barrientos, de 35 años; Johnny Cano Carrazas, de 30 años; Luis Felipe Arana Núñez, de 32 años; y Noé Paolo Paco Cruz Sotelo, de 24 años.

Durante esta intervención se halló un arma de fuego con serie erradicada, municiones, dinero en efectivo, vehículos y más documentación presuntamente falsificada.

La Policía Nacional detalló que en ambos operativos se recuperaron objetos que eran utilizados para simular trabajos eléctricos como cascos, equipos celulares, cajas de herramienta y material especializados, además de credenciales adulteradas con imágenes de los detenidos.

Los siete arrestados, presuntos integrantes de esta banda criminal, ya quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias correspondientes por los presuntos delitos de estafa, tenencia ilegal de armas y pertenencia a una organización criminal.

Te recomendamos

Informes RPP

El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital

En Lima, el auge de grandes proyectos inmobiliarios en respuesta a la creciente demanda de vivienda genera preocupación entre los vecinos de distintos distritos de la capital quienes alertan sobre el eventual impacto en los servicios básicos, el tránsito y la infraestructura de sus barrios. Más detalles en el siguiente informe:
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Chorrillos Policía Nacional del Perú Banda criminal Estafa Inseguridad ciudadana

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA