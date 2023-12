Estudiantes de San Marcos forman largas filas para desayuno y almuerzo navideño [VIDEO]

Lima El desayuno se empezó a entregar desde las 7.00 a. m., según la programación, y consiste en un chocolate y un cuarto de panetón

Alumnos de la Universidad Nacional Mayos de San Marcos (UNMSM) realizan largas colas para ingresar al desayuno y almuerzo especial navideño en la Decana de América.

Grupos de estudiantes de distintas facultades ingresaron desde las 2.00 a.m. al campus universitario. Incluso, algunos acamparon hace varios días para ser parte de este tradicional evento, que cuentan con tickets enumerados.

Otro grupo de alumnos está llegando a las inmediaciones de la universidad, cubierto con frazadas, mantas, gorros, chalinas y abrigos. Algunos, incluso, se encuentran apostados en el pasto, esperando poder ingresar.

La fila se extiende hasta por más de seis cuadras con sentido al Hospital Naval, que está al costado de la universidad.

‘Gusano legendario’

Fátima Lucía Herencia Fernández es la alumna con el título de 'Gusano legendario', por haber obtenido el primer boleto para ser parte de esta actividad. La joven conversó con RPP y contó que tuvo que hacer fila desde hace casi una semana para en el primer lugar.

"Soy Fátima Lucía Herencia Fernández, de la Base 23-1, de la Facultad de Ciencias Físicas. Más o menos habrá sido una semana de anticipación. He venido el lunes a las 10 de la mañana. He intentado hacer un horario con un compañero que vino después de mí para que no tengamos que estar los dos ahí en el sol o toda la noche", mencionó.