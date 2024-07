Vecinos de Comas se ven perjudicados por obras inconclusas alrededor del parque Sinchi Roca

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Vecinos de Comas se ven perjudicados por obras inconclusas en el parque Sinchi Roca

Los vecinos de Comas han mostrado su indignación debido al estado actual del Club Metropolitano Sinchi Roca, debido a las obras para la construcción de un taller mecánico del Metropolitano, que ha obligado a la reducción del territorio de este espacio.

Los trabajos, en el cruce de las avenidas Universitaria con Jamaica, han perjudicado a los vecinos, sobre todo a aquellos que salen a hacer deporte en inmediaciones del parque.

"Nos han cerrado, no podemos correr acá, no corremos allá, tenemos que cabrear a los carros, el alcalde o no sé a quién pertenece, no hace nada por este parque. Hace años y nadie ha hecho nada por este parque, más bien lo han vendido y nos han perjudicado", manifestó Maximiliano Lendo Cabrera, quien reside en la zona hace más de 50 años.

Buses del Metropolitano perjudicados

Un equipo de RPP realizó un recorrido alrededor del club Sinchi Roca y pudo apreciar las pistas en mal estado, lo que obliga a los buses del Metropolitano a esquivar los huecos en la vía para ingresar al estacionamiento.

Ante esto, los vecinos solicitan que las autoridades tomen medidas necesarias para que el Parque Sinchi Roca vuelva a hacer lo que era antes y recupere la apariencia verde que tenía.

Otro vecino mencionó a RPP que las obras en el parque se retoman cada tres meses, pero que estas no tenían un fin determinado. Más aún, perjudican a los residentes de la zona con la bulla producto de los trabajos.