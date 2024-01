Vecinos de SJL y SMP consideran que no funcionó el estado de emergencia contra la criminalidad

Lima Vecinos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres consideran que no funcionó el estado de emergencia contra la criminalidad

Vecinos de los distritos limeños de San Juan de Lurigancho (SJL) y San Martín de Porres (SMP) consideran que no funcionó el estado de emergencia contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad. Pese a la medida del Ejecutivo, los residentes indican que los robos y las bandas criminales continúan asechando en ambas jurisdicciones.

Este viernes, 19 de enero, termina el estado de emergencia decretado por el Gobierno de Dina Boluarte para San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. La medida de 60 días, que entró en vigor el 20 de setiembre, fue extendida a 120 para hacer frente a la criminalidad en ambas comunas. El Ejecutivo, hasta el momento, no ha anunciado una nueva prórroga.

Un equipo de RPP conversó con los vecinos de SJL y SMP, quienes coincidieron en asegurar que el estado de emergencia no funcionó. Asimismo, indicaron que los robos, extorsiones y crimen organizado siguen incrementando por lo que se sienten inseguros.

Aunque durante el estado de emergencia se contó con mayor presencia de la Policía Nacional del Perú (PNP), con apoyo de las Fuerzas Armadas (FFAA), los residentes de ambos distritos consideran que la medida no ha sido cumplida como tal. Otros se quejaron de que solo había algunos efectivos policiales en ciertas zonas recurridas, pero militares casi ninguno.

Varios vecinos señalaron a RPP que la avenida Habich, cerca de la Panamericana Norte, en San Martín de Porres, en una zona muy insegura donde ocurren una gran cantidad de robos.

“Siguen robando, los policías no hacen nada”, “No ha sido efectivo el estado de emergencia porque falta más personal policial y de serenazgo”, “No ha funcionado porque todos los días roban”, “Por las puras el estado de emergencia porque acá matan, asaltan, roban”, fueron algunas de las opiniones de vecinos de San Martín de Porres.

Vecinos de SJL indican que los robos continúan

RPP estuvo presente en la avenida Próceres de la Independencia, en el mercado el Bosque, en San Juan de Lurigancho para escuchar las opiniones de los vecinos, quienes en su mayoría señalaron que fue un fracaso el estado de emergencia que duró 120 días.

“No tiene caso que haya estado de emergencia si no funciona”, “Yo creo que no ha hecho efecto mucho porque no hay cambios”, “No tiene caso que haya estado de emergencia si no funciona”, “Que se corte ya el estado de emergencia”, señalaron algunos residentes.

Mientras tanto, otros consideran que sí se debería ampliar esta medida excepcional para combatir el crimen organizado. “Que siga”, “Queremos seguridad, no tenemos respaldo del gobierno”, “todos los días hay robos, cada día está peor”, indicaron a RPP.