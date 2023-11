Vendedora ambulante habría sido agredida por fiscalizadores de Miraflores: ¿qué fue lo que ocurrió?

El video viral donde se registra lo que sería una agresión de fiscalizadores de la Municipalidad de Miraflores a una vendedora ambulante de desayunos ha generado el rechazo de la opinión pública.

En el registro audiovisual se ve el momento exacto en el que en la cuadra 6 de la av. Vasco Nuñez de Balboa uno de los referidos agentes le arrancha sus productos a Aurea Bonifacio Cusi, se sube raudamente al vehículo municipal y deja a la mujer desconsolada en medio de la calle. Además, según se ve en el video, la vendedora quedó con contusiones en los dedos.

"A las seis de la mañana yo llego a Miraflores a repartir a mi gente el desayuno y fiscalización aparece. Bajaron dos y me quitaron mi desayuno, mi pan; no podía resistirme, no podía hacer nada. Ellos rapidito han subido en su camioneta. Me han arrastrado, mi uña también lo han roto", indicó la vendedora a America TV.

"Si me hubieran dicho 'sabe qué señora, retírate de acá', bajándose, me hubieran dicho. No, bajaron ellos y me han robado, toditito me han quitado", agregó.

La respuesta del municipio

Ante estos hechos, la Municipalidad de Miraflores emitió un comunicado en el que señaló que sus fiscalizadores son objeto de "permanentes agresiones", y que hubo "un forcejeo" con la vendedora de desayunos.

"Como parte de su labor rutinaria, personal de Fiscalización realizó acciones de control (...) donde se encontraban vendedores ambulantes a quienes se les comunicó que debían retirarse (...) Ante el caso omiso de la señora Aurea Bonifacio Cusi, quien reiteradamente ha sido informada sobre la prohibición de venta informal, los fiscalizadores proceden con la retención del producto, sin generar ningún contacto con la vendedora", indicó el municipio.

"En respuesta a ello, la comerciante informal retiene a un fiscalizador de la casaca y se produce un forcejeo que dio como resultado a la señora con rasguños en los dedos y al fiscalizador con la casaca de uniforme rota", agregó.

📢 La municipalidad de Miraflores comunica a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/5a4Hlc4Wsm — Muni de Miraflores (@MuniMiraflores) November 12, 2023

Además, la municipalidad señaló que hará "una investigación profunda sobre lo ocurrido", y que "el video que viene circulando en redes no muestra la historia completa"

Fiscalizadores impiden a artista Milena Warthon repartir volantes

El último sábado, la artista peruana Milena Warthon denunció en sus redes sociales que personal de fiscalización del Municipio de Miraflores impidió que repartiera volantes de promoción de su concierto navideño.

Según se ve en videos que subió a sus historias de Instagram, la cantante estaba entregando volantes a los vecinos en el parque Kennedy, que recibían con agrado su anuncio. Sin embargo, los referidos agentes ediles se acercaron a ella y le advirtieron que estaba "prohibido en todo el distrito" que ella repartiera volantes, y que se los podrían decomisar.

"Amigos, me han botado del parque Kennedy, yo no entiendo", indicó la artista.

Fiscalizadores de Miraflores impidieron a Milena Warthon repartir volantes Fuente: IG Milena Warthon

Vale resaltar que no es la primera vez que el accionar de los fiscalizadores miraflorinos es objeto de la crítica ciudadana. En el último mes de mayo, a cinco de meses de iniciada la gestión del burgomaestre Carlos Canales (Renovación Popular), vecinos de ese distrito indicaron que los mencionados agentes impedían que realicen picnics y actividades deportivas en los parques y malecones de la jurisdicción.

Ante ello, el municipio respondió que en caso un grupo de 15 a 20 personas quisiera hacer un picnic debía presentar una solicitud indicando el día de la actividad, el parque elegido y si iba a hacer algún tipo de ruido.

En el caso de actividades deportivas al aire libre, como gimnasia y zumba, la comuna miraflorina indicó que los instructores debían empadronarse y que serían ubicados en áreas determinadas.

"Lo que hemos hecho es ordenar esos espacios y ubicar a todos los grupos, a los colectivos que van, ya sea para entrenar o para compartir, le hemos asignados áreas. Un baile de zumba, sin sonido, es imposible, por lo tanto hemos buscado esos espacios que están alejados, pero que están dentro del propio malecón", explicó el alcalde

Frente a esta situación, el pasado 26 de mayo, un gran número de vecinos realizó un "picnic masivo" como acción de protesta ante las nuevas disposiciones de la gestión de Canales.