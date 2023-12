Lima Duerme en un módulo: Sereno pide ayuda tras perder su vivienda en un incendio en Navidad en Villa El Salvador

Juan Cardozo, un sereno del distrito de Villa El Salvador, pide ayuda a la ciudadanía, luego de que su vivienda se incendió en plena Navidad. El hecho se registró en la zona de Lomo de Corvina, a la altura del Óvalo Oasis, en la zona de Lima Sur.

En conversación con RPP, Juan Cardozo indicó que perdió su vivienda, su automóvil, máquinas de coser y otros objetos de valor, luego de que fueran consumidas por el fuego, que habría desencadenado tras la explosión de un pirotécnico.

“Me ha tocado vivirlo de este lado, porque en el trabajo que yo realizo, en el día a día, me tocaba apoyar y ahora me ha tocado a mí. Es muy doloroso, no se lo deseo a nadie”, dijo el sereno a RPP.

Juan Cardozo contó que no se encontraba en su vivienda cuando ocurrió el incendio. “Estaba con mi madre, en la casa de mi hermana, recibiendo la Navidad. Empezaron a reventar los cohetes, empezó el incendio en mi casa, nos avisaron los vecinos, pero ya era demasiado tarde. Hemos perdido 50 mil a más aproximadamente, porque teníamos máquinas de coser”, explicó.

Por su parte, su esposa, Lucero Castro, contó que perdieron a una de sus dos mascotas. Tenían una perrita y una tortuga, quien logró salvarse. “Su caparazón salió un poco quemado. Pero mi perrita de un año falleció achicharrada. No pudo salir”, contó.

Duerme en un módulo: Sereno pide ayuda tras perder su vivienda en un incendio en Navidad en Villa El Salvador | Fuente: RPP

Piden ayuda

Juan Cardozo, su esposa, Lucero Castro, y sus hijos están durmiendo en un módulo que la municipalidad de Villa El Salvador les ha proporcionado.

“Ayer que se estaba haciendo la limpieza nos informaron que la pared que se quemó está agrietada y tenemos miedo de que se pueda caer encima de nuestros hijos”, señaló.

La vivienda, que está completamente quemada, puede colapsar en cualquier momento, por lo que piden ayuda a la ciudadanía. Para cualquier apoyo puede llamar a los números: 965127741 y 990230521.