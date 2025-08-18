Últimas Noticias
Conmoción en VES: sujetos atacan a balazos ferretería para exigir el pago de cupos

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Los atacantes dispararon seis veces contra el local y luego enviaron un video del atentado al dueño para exigir el pago de cupos, según confirmaron a RPP fuentes policiales.

Lima
00:00 · 01:39
Uno de los vecinos señaló a RPP que este tipo de ataques son frecuentes en la zona, por lo que pidió a las autoridades mayor resguardo policial.
Uno de los vecinos señaló a RPP que este tipo de ataques son frecuentes en la zona, por lo que pidió a las autoridades mayor resguardo policial.

Los actos criminales no censan en Lima. Durante la madrugada de hoy, lunes, presuntos extorsionadores atacaron a balazos una ferretería ubicada en la avenida Mariano Pastor Sevilla, a la altura del Sector VI - Grupo 8, en el distrito limeño de Villa El Salvador (VES).

Los delincuentes realizaron en total seis disparos contra el negocio, cuatro de los cuales impactaron en el portón principal, uno contra el letrero y otro en la ventana del segundo piso del inmueble, donde todos los integrantes de la familia se encontraban descansando.

Uno de los vecinos señaló a RPP que este tipo de ataques son frecuentes en la zona, por lo que pidió a las autoridades mayor resguardo policial.     

“Creo que por extorsión están pidiendo plata. [¿Es la primera vez que ocurre así?] No, acá por todos lados pasa eso, acá no [se] está libre de nada. La seguridad está terrible. Ahora tiene que hacer algo el alcalde, el presidente, más seguridad. Ni las cámaras, nada lo salva. Acá hay cámaras, pero cámaras por las puras”, indicó.

Sujetos se grabaron realizando el atentado

Por otro lado, según confirmaron fuentes policiales a RPP, los atacantes grabaron un video en el preciso momento en el que realizaron los disparos contra la ferretería.

Asimismo, de acuerdo con la PNP, los sujetos -posteriormente- enviaron el material audiovisual al propietario del negocio para exigirle el pago de cupos.

Tras el atentado, personal de la comisaría de Villa El Salvador y los peritos de criminalística de la Policía Nacional llegaron a la zona y acordonaron el perímetro para realizar las investigaciones correspondientes.

VES Villa El Salvador Inseguridad ciudadana

