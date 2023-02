Pasajeros de Viva Air se encuentran varados en Aeropuerto Jorge Chávez tras suspensión de operaciones de aerolínea

Pasajeros varados tras suspensión de vuelos de Viva Air | Fuente: RPP

Una pasajera peruana de la aerolínea Viva Air denunció este martes que, junto a otros pasajeros, se encuentra varada en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, esto luego que la empresa suspendiera sus operaciones por problemas financieros.



Giovana Ormeño Soria señaló, a través del Rotafono, que no encontró a ningún personal de la aerolínea en el counter ni en la oficina.

"Mi vuelo de hoy era a las 6.35 de la mañana, he llegado tres horas antes a las 3 de la mañana y me di con la sorpresa que entrando al check-in de Viva Air los trabajadores no estaban, entré no estaban, sus pantallas estaban apagadas, deshabilitadas, no había forma de viajar, sus aviones están varados, no tenemos cómo reclamar", relató.

Además, Giovana Ormeño Soria señaló que acudió a las oficinas de Indecopi en el segundo piso del aeropuerto internacional Jorge Chávez, pero le informaron que en el transcurso del día o de la semana tendrán una respuesta sobre su vuelo programado con la aerolínea Viva Air.

"Me parece injusto que Viva Air hasta el último momento se ha hecho de la vista gorda y no nos ha dado respuesta. Incluso en la tarde del día de ayer me llamaron, mi vuelo era para las 4 de la tarde, para reprogramarme hoy día a las 6 de la mañana y yo acepté. Incluso me quejé porque tenía dos hospedajes programados para el día de hoy y toda la semana", indicó.





Problemas financieros

La aerolínea colombiana de bajo costo Viva Air suspendió sus operaciones el lunes por problemas financieros, según un comunicado de la compañía.

"Viva se ve obligada a anunciar, lamentablemente, la suspensión de sus operaciones con efecto inmediato", se lee en un mensaje publicado en el sitio web de la aerolínea, donde ya no están disponibles los tiquetes a sus destinos en Colombia, Argentina, Brasil y Perú.

Con un 15% del mercado en Colombia y una filial en Perú, Viva Air se acogió a comienzos de mes a un proceso de insolvencia bajo la ley colombiana.

Desde abril del año pasado la empresa busca que el gobierno de el visto bueno a su integración con Avianca -la aerolínea más grande de Colombia con 32% del mercado- alegando que es la "única forma en que puede" superar los problemas financieros que arrastra desde la pandemia, recordó Viva Air en su comunicado.

El gobierno no ha autorizado la fusión y este lunes admitió que un grupo de cinco compañías aéreas entre las que se encuentran Aerolíneas Argentinas, LATAM y la chilena JetSmart intervengan en el proceso para proteger "la libre competencia económica".

Según Viva Air esta decisión traerá "nuevos retrasos" a la eventual integración y la obliga a suspender operaciones.

(Con información de AFP)

