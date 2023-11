Corte Suprema aprueba solicitar a Rusia la extradición de Abel Valdivia Montoya

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró procedente el requerimiento que hizo el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima para que se solicite este viernes solicitar a las autoridades de la Federación de Rusia que concedan la extradición de Abel Frank Valdivia Montoya por el asesinato del productor audiovisual Christiam Yan Enrique Tirado ocurrido durante una fiesta a la que asistió la Tercera Vice presidenta del Congreso Roselli Amuruz, último 30 de octubre, en el distrito limeño de Lince

Con la extradición buscan que el sujeto vuelva al Perú para cumplir 18 meses de prisión preventiva que se dictó en su contra por el presunto delito de homicidio simple en este caso.

El tribunal supremo determinó que se han cumplido los presupuestos materiales y formales que autorizan la solicitud de extradición de Abel Valdivia Montoya en vista que los medios de investigación citados son categóricos y se justifica la presencia de sólidos indicios de criminalidad contra el investigado, el delito está acreditado pericialmente y respecto a la autoría se tiene prueba personal, directa y documental multimedia.

La sala suprema adoptó esta medida luego que la Jefatura de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación pusiera en conocimiento que la Autoridad Rusa dispuso la detención con fines de extradición Valdivia Montoya por el plazo de dos meses el cual vence el 12 de diciembre del presente año.

El tribunal presidido por el Juez Supremo César San Martín dispuso remitir el cuadernillo de extradición de Abel Frank Valdivia Montoya al Ministerio de Justicia para que lo revise y determine si finalmente lo envía a las autoridades de la Federación de Rusia por este caso.

Abel Frank Valdivia Montoya fue capturado por agentes policiales de la Interpol en la ciudad rusa de Kazán tras conocerse que salió del Perú el primero de octubre rumbo a Colombia tras el asesinato de dicho productor audiovisual.

"No tuve intención de disparar"

Abel Valdivia, principal sospechoso del asesinato del productor audiovisual Christiam Enrique Tirado, reconoció en declaraciones exclusivas a RPP Noticias que cometió el crimen de manera accidental, porque tenía la intención de proteger a su hermano.

"Estaba que lo cortaba a mi hermano a la altura del cuello. Me asusté, estaba aturdido por el golpe de codo en el rostro. Por eso mismo me resbalo. La persona agarra y empieza a agredir a mi hermano con el cuchillo. Yo no tuve intención de disparar, simplemente quise detener la agresión, porque pensé que iban a matar a mi hermano. Se me salió el disparo", expresó.

Abel Valdivia contó también que fue invitado a la fiesta por el excongresista Paul García y recalcó que solo quiso proteger a su familiar. Además, dijo temer por su vida y su hija.