Corte Suprema de Justicia programó para este jueves la audiencia de extradición de Abel Valdivia Montoya

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia programó para este jueves 9 de noviembre, a las 9:00 a. m., la audiencia de extradición de Abel Frank Valdivia Montoya, solicitada a las autoridades judiciales de la Federación Rusa.



El hombre de 38 años es investigado por el presunto delito de homicidio en agravio del comunicador Christian Enrique Tirado, ocurrido en una fiesta, a la que asistió la tercera vicepresidenta del Congreso Rosselli Amuruz, que se realizó el último 30 de septiembre en el distrito limeño de Lince.

El pasado 15 de octubre, Abel Valdivia, para quien se ha dictado 18 meses de prisión preventiva, reconoció en declaraciones exclusivas a RPP que cometió el crimen de manera accidental, porque tenía la intención de proteger a su hermano.

"Estaba que lo cortaba a mi hermano a la altura del cuello. Me asusté, estaba aturdido por el golpe de codo en el rostro. Por eso mismo me resbalo. La persona agarra y empieza a agredir a mi hermano con el cuchillo. Yo no tuve intención de disparar, simplemente quise detener la agresión, porque pensé que iban a matar a mi hermano. Se me salió el disparo", expresó.

Proceso de extradición

Por otro lado, Poder Judicial ha anunciado ya que inició los trámites correspondientes ante el Gobierno de Rusia para la extradición de Abel Valdivia Montoya. Él fue capturado en la ciudad rusa de Kazán tras conocerse que salió del Perú el 1 de octubre rumbo a Colombia.

Esta entidad, a través del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, dio cuenta sobre esta resolución a fin de que el investigado sea puesto a disposición de dicho órgano jurisdiccional para que “enfrente el proceso instaurado en su contra por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud”, en la modalidad de homicidio simple.

Asimismo, se dispuso que el trámite de extradición activa sea comunicado a la Interpol Lima, acompañadas de las resoluciones que la sustentan y que “serán puestas en conocimiento de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación”.