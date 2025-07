Abogado de Andrés Hurtado sobre caso por tráfico de influencias: "Estoy seguro que lo vamos a ganar en dos o tres meses"

Elio Riera manifestó que su cliente saldrá de prisión y estimó que la Fiscalía no hallará nada nuevo tras la ampliación que consiguieron para seguir con la investigación.

Elio Riera, abogado de Andrés Hurtado, aseguró este miércoles que "en dos o tres meses" ganará el juicio que afronta su cliente por presunto tráfico de influencias y saldrá en libertad. Además, dijo no tener problemas en que el juez Juan Carlos Checkley accediera a dar una prórroga a la Fiscalía para que continúe con la investigación preparatoria.

"No me opongo porque no van a descubrir nada, no hay absolutamente nada porque lo que sucede es que no han cumplido con los plazos y necesitan más tiempo. Lo que yo cuestiono aquí es la necesidad de tener en la cárcel al señor Andrés Hurtado para que lo investiguen. Estoy seguro que ese caso lo vamos a ganar en dos o tres meses", manifestó en el programa 'Las Cosas Como Son'.

Al excómico se le acusa en este caso de haber sido intermediario para el presunto pago de coimas del empresario Javier Miu Lei a la suspendida fiscal Elizabeth Peralta para que el primero recupere cinco barras de oro que le fueron incautadas a su empresa Las Lomas Doradas en 2020. Al respecto, Riera manifestó que el Ministerio Público, en su hipótesis contra Andrés Hurtado, se equivoca ya que no existe un tráfico de influencias en cadena y cuestionó que incluyera a dos fiscales más en la investigación.

"Quiere decir que Andrés Hurtado tenía que conocer al fiscal final y eso no existe en la jurisprudencia. En este momento el alegato de apertura fue el siguiente: Fiscalía no va a poder decir nada con respecto al tráfico de influencias en cadena, van a decir que hay graves y fundados elementos de convección al inicio, pero ahora que incluyeron a los dos fiscales se cayó su tesis porque el señor Andrés Hurtado jamás ha tenido contacto con ellos", explicó el letrado.

Continúa tras las rejas

Andrés Hurtado está recluido en el Penal de Lurigancho al pesar en su contra dos mandatos de prisión preventiva, el primero por 18 meses relacionado a esta investigación preparatoria que afronta ante dicha Fiscalía Suprema; mientras que el segundo por 9 meses se emitió en otra investigación preparatoria que se le sigue en la Fiscalía Anticorrupción a raíz de las presuntas irregularidades detectadas en el trámite que realizó el futbolista Roberto Siucho, en el 2019, ante la Superintendencia Nacional de Migraciones para renunciar a su nacionalidad peruana a fin de que pudiera jugar en China.