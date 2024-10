Andy Carrión sobre prisión preventiva a Andrés Hurtado: "Él se encargó de desarraigarse laboral y domiciliariamente"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El abogado penalista Andy Carrión señaló este miércoles la prisión preventiva dictada contra Andrés Hurtado, como parte de la investigación que se le sigue en Fiscalía por el presunto delito de cohecho pasivo, corrupción y tráfico de influencia, se dio debido a que él mismo se desarraigó tanto laboral como domiciliariamente.

En declaraciones a Nunca es tarde de RPP, el letrado manifestó que desde el inicio de las pesquisas Hurtado tuvo un comportamiento errático y no pudo especificar el domicilio en el que habitaba o su situación laboral con el canal de televisión donde tenía un programa los fines de semana. Añadió que todo ello fue utilizado por el Ministerio Público para sustentar el requerimiento en su contra.

“Él mismo se encargó de desarraigarse tanto laboral como domiciliariamente y ese es el punto fundamental por el cual hoy el juez supremo Juan Carlos Checkley le impuso la prisión preventiva por el plazo de 18 meses. Nada estaba a su nombre y cuando se trata de investigaciones por delitos de corrupción, tráfico de influencias, por ejemplo, y lavado de activos, es ya sospechoso de que no tenga ningún bien mueble o inmueble a su nombre, sino que se valga de terceros”, indicó.

Sobre medidas contra otros investigados

Respecto de la situación de la suspendida fiscal Elizabeth Peralta y el empresario Javier Miu Lei, para quien el juez Juan Carlos Checkley dictó comparecencia con restricciones, Carrión indicó que en el caso de ambos el Ministerio Público insistirá con su requerimiento de prisión preventiva.

Explicó que Fiscalía argumentará, en el caso de la suspendida fiscal que ella inicialmente intentó obstaculizar la investigación al no ser precisa sobre la utilidad de su teléfono celular cuando le fue requerido.

Asimismo, el penalista cuestionó que Fiscalía no haya sido prolija al momento de sustentar el requerimiento contra Javier Miu Lei, pues indicó que tuvieron varios errores como el asegurar que no tenía arraigo familiar, cuando la defensa del empresario demostró que tenía una pareja y dos hijos o que no contaba con bienes a su nombre, cuando era lo contrario.

Fue particularmente crítico al anotar que dentro del requerimiento de prisión preventiva para Miu Lei, Fiscalía copió un apartado del mismo pedido realizado contra el expresidente Pedro Castillo.

“Para sustentar el peligro de fuga, lo que hizo la Fiscalía en el caso de Javier Miu Lei es copiar y pegar, el mismo apartado que sustentó para el peligro de fuga de Pedro Castillo, en el apartado mismo. Es un plagio, creo que no se puede permitir a un funcionario copiar y pegar en un pedido tan serio como una prisión preventiva, tú quieres mandar a alguien preso”, dijo.

Prisión preventiva

El juez Juan Carlos Checkley dictó 18 meses de prisión preventiva contra Andrés Hurtado, en el marco de una investigación fiscal en su contra.

En tanto, que al empresario Javier Miu Lei y la suspendida fiscal Elizabeth Peralta recibieron comparecencia con restricciones.

Ambos deberán cumplir una serie de reglas de conducta; entre ellas, no ausentarse del lugar en que residen sin la autorización judicial, realizar el control biométrico para justificar sus actividades, y concurrir a la autoridades fiscales y judiciales las veces que sean citados.

Asimismo, el magistrado estableció la prohibición de comunicarse con los demás investigados -entre ellos Iván Siucho, primo de Javier Miu Lei- y las personas que hayan declarado o vayan a declarar como testigos en esta investigación.