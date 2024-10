Elio Riera: "No es necesario que Andrés Hurtado esté privado de su libertad para seguir con investigación"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Elio Riera, abogado de Andrés Hurtado, señaló que no es necesario que su patrocinado enfrente el proceso privado de su libertad. Ello, luego de que el Poder Judicial ordenara 18 meses de prisión preventiva en su contra. Asimismo, adelantó que apelarán esta decisión a fin de que se le apliquen las mismas medidas que a los coimputados, Javier Miu Lei y la suspendida fiscal Elizabeth Peralta Santur.

"El juez Checkley, con respecto a los arraigos de la doctora Peralta y el señor Miu Lei, ha sido claro en señalar que sí existirían en el extremo que generan certeza procesal. Y con respecto al señor Andrés Hurtado, justamente es el punto débil, porque, a entender del magistrado, exsistiría poca certeza con respecto al domicilio. Y eso parte de las declaraciones que brindó en el control de identidad", manifestó.

"Existe un contrato denominado 'suspensión de labores', que tiene vigencia hasta finales de este año, suscrito por Panamericana, la empresa del señor Andrés y el señor Andrés. Y de manera complementaria, existía un contrato postulado por una empresa donde propuso un cargo de gerente de marketing", severó.

"Tenemos un plazo máximo de cinco días, pero ya tenemos que ir trabajando como tal ese medio impugnatorio. Somos respetuosos del pronunciamiento del magistrado Checkley, pero, como defensa, me corresponde continuar esta labor de presentar como enunciado que no es necesario que el señor Hurtado esté privado de su libertad para colaborar con la justicia", agregó.

Elio Riera sobre posibilidad de acogerse a la colaboración eficaz: "Ninguna de las figuras procesales ha sido descartada"

En otro momento, Riera dijo que su patrocinado se ha declarado inocente en todo momento. No obstante, no descarta ninguna figura procesal en el transcurso de las investigaciones.

"Ninguna de las figuras procesales ha sido descartada. He sostenido en todo momento que el señor Andrés Hurtado se considera inocente y que colaborará con la justicia. No he descartado ninguna figura procesal. Eso lo va a tener que decidir el señor Andrés Hurtado, debido a la circunstancias", aseveró.

"La prisión preventiva es la excepción y no la regla. El señor magistrado, con respecto a los demás investigados, por un tema académico y jurídico, tengo que señalar que ha hecho lo correcto: no llevarlos a la cárcel. Y con respecto al caso del señor Andrés Hurtado, diferimos en cuanto a razonamiento final, porque lo que el doctor Checkley manifiesta que no le genera certeza", finalizó.