Benji Espinoza señala que evaluarán si apelan caución de 35 mil soles contra fiscal Elizabeth Peralta

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales "Lo que quiero evaluar con mi cliente son sus posibilidades económicas", dijo Espinoza

"Lo que quiero evaluar con mi cliente son sus posibilidades económicas", dijo Espinoza

"Lo que quiero evaluar con mi cliente son sus posibilidades económicas", dijo Espinoza | Fuente: Composición Andina

Benji Espinoza, abogado de la fiscal Elizabeth Peralta, señaló que no apelarán la decisión del juez Juan Carlos Checkley de ordenar comparecencia con restricciones contra su patrocinada. No obstante, precisó que evaluarán el monto de la caución, que asciende a 35 mil soles, de acuerdo a las posibilidades económicas de la investigada.

"(Peralta) no puede comunicarse con los demás investigados, ni con los testigos del caso. Y se ha fijado una caución de 35 mil soles, que tiene que pagar mi clienta dentro de tres días hábiles. Esa medida vamos a evaluarla. No estoy diciendo que vamos a apelar, sino a evaluar si se apela o no solo el extremo de la caución. En lo demás nos allanamos. En el caso del señor Miu Lei han impuesto un millón de soles de caución", dijo en conversación con RPP.

"Nosotros no vamos a apelar nada. Solo vamos a ver el monto de la caución de acuerdo a sus capacidades económicas. Más allá de la cifra, lo importante es la motivación del juez (...). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que cuando se impone una caución tiene que atenderse a la capacidad económica del imputado y que una medida de este tipo no puede suponer el empobrecimiento de la persona. Lo que quiero evaluar con mi cliente son sus posibilidades económicas", agregó.

Las declaraciones del jurista llegan luego de que el Poder Judicial ordenara 18 meses de prisión preventiva contra Andrés Hurtado y comparecencia con restricciones para su patrocinada y el empresario Javier Miu Lei.

"La prisión preventiva no puede ser una pena anticipada"

Más adelante, Espinoza precisó que su patrocinada deberá cumplir con normas de conducta que le impiden ausentarse de su lugar de residencia y pasar control biométrico y enfatizó en que prisión preventiva no puede utilizarse como una pena anticipada.

"Saludo la decisión del juez Checkley porque ha establecido que las medidas de coerción son personalísimas. En el caso de mi cliente, le ha impuesto comparecencia con restricciones. Es decir, le ha fijado la regla de conducta de no ausentarse del lugar de su residencia, de realizar un control biométrico cada fin de mes y, además, le ha establecido la obligación de concurrir siempre que la Fiscalía o los jueces la convoquen", aseveró.

"(Las imputaciones contra Peralta) se tienen que investigar, pero con mi clienta en libertad. La prisión preventiva no puede ser una pena anticipada. Y la libertad personal en Perú no puede ser una mala palabra", culminó.