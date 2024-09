Caso Andrés Hurtado: Fiscalía dio cuenta de nuevos indicios en investigación contra la fiscal Elizabeth Peralta

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales Los allanamientos se realizaron el pasado martes 24 de septiembre.

El pasado lunes 24 de septiembre, el Poder Judicial ordenó el allanamiento con descerraje a los inmuebles del conductor televisivo Andrés Hurtado Grados, de la fiscal Elizabeth Peralta Santur y del empresario Augusto Miu Lei, como parte de las investigaciones que se les sigue por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo específico y cohecho activo específico, en agravio del Estado.

La medida fue ejecutada por el Ministerio Público, al día siguiente, en el domicilio real y laboral de Peralta Santur, y los domicilios de Hurtado y Miu Lei.

Además, se autorizó el registro domiciliario y registro personal "con fines de incautación de bienes, especies y documentos, que guarden relación con los hechos y los delitos investigados", el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los tres implicados, y que se "visualice y/o extraiga las conversaciones que obren en los diversos aplicativos (correo electrónico, WhatsApp, Telegram, Ciber, Signal, Messenger, Instagram, Facebook, entre otras redes sociales) configurados en los equipos de comunicación y/o telecomunicación que sean incautados en los inmuebles allanados o en los registros personales".

En esa diligencia y en otras en torno a Peralta Santur se encontraron nuevos indicios que el Ministerio Público ha consignado para formalizar la investigación preparatoria contra la suspendida fiscal. ¿Cuáles son estos? RPP accedió a la disposición del fiscal supremo Alcides Chinchay donde se dio cuenta de nuevos elementos reveladores.

"Borrar el backup de WhatsApp"

Durante el allanamiento en el domicilio de Elizabeth Peralta, la Fiscalía consignó que la magistrada dio "dos versiones" respecto a si contaba con teléfono celular. En un primer momento, según el Ministerio Público, habría asegurado "que no lo posee, que le entregó a su hija Ericka hace cuatro días"; sin embargo, también dijo que ese mismo día, 24 de septiembre, "se le cayó (...) cuando fue a brindar su declaración". "Es decir, precisó dos versiones: i.) se le cayó, ii.) hizo entrega a su hija Ericka", resaltó la Fiscalía.

Asimismo, se le encontró un "maletín de viaje marca Náutica con ticket de vuelo Miami-Lima a nombre de Peralta Santur". El Ministerio Público dejó constancia "que se encontró una maleta con prendas de vestir, un par de zapatillas y útiles de aseo" y que "al preguntarle a la investigada, indicó que pensaba que la iban a detener, por eso colocó las prendas de vestir en la maleta".

Además, se encontraron artículos como "una billetera Renzo Costa con una tarjeta de presentación y en uno de los compartimentos de la billetera una hoja bond pegada con una cinta de embalaje" un número de celular y en una cartera marca Santi "se halló manuscritos que indicaban lo siguiente: BORRAR EL BACKUP DEL WHATSAPP, BORRAR CONFIGURACIÓN DE OBTENER HISTORIAL, BORRAR HISTORIAL DE GOOGLE MAPS (MIS RUTAS)".

Momentos en los que se allanaba la casa de Elizabeth PeraltaFuente: Ministerio Público

Audio donde se menciona a "Keiko" y a Joaquín Ramírez

La Fiscalía también ha dado cuenta de la existencia de un audio donde una "voz femenina" mantiene una conversación con un interlocutor masculino en la que se menciona a "Keiko" y a Joaquín Ramírez. Según el Ministerio Público "se colige que la voz femenina que se escucha le pertenecería" a Elizabeth Peralta.

En dicha conversación, el sujeto dice "yo soy familia" e indica que lo ha llamado "el presidente (...) de San Martín, Víctor Noriega Reátegui, el teniente regional gobernador regional, ellos son fujimoristas". Acto seguido, indica que conoció a Joaquín Ramírez y que tenía entendido que "ese caso va a pasar a tu mano", refiriéndose a su interlocutora, a lo que ella responde afirmativamente.

Vale señalar que Víctor Noriega Reátegui fue elegido gobernador regional de San Martín para el periodo 2015-2018 por Fuerza Popular.

"Doctora, ¿usted puede ayudar ahí?", consulta el sujeto.

"Sí puedo", responde ella y agrega: "justo quiero hablar mañana con Tania Liñán porque quieren juntarlo todo y no conviene. Mañana primero le voy a decir a Tania Liñán porque ella tiene lo de Keiko, que mate de una vez eso porque quieren juntarlo todo. Pero, cuál es la ventaja de Keiko, que la Keiko no es nada en el partido, es solamente la candidata".

"O sea, está libre de polvo y paja”, consulta el interlocutor.

"La Keiko tiene una especie de terreno que ha adquirido el marido -agrega la voz femenina- La otra vez la llamé a la tía, porque la tía es jod**, y le dije a qué hora le has citado a ese chico, lo he visto a las nueve de la mañana y he vuelto a pasar a las ocho de la noche y lo tienes parado, a qué hora lo has citado, entonces de una vez hazlo pasar (ininteligible) para qué lo citas nueve cuando son las once y todavía no le tomas su manifestación, el chico se le ve tranquilo, pero quiero hablar con Tania tiñán para que ella me saque lo de la Keiko para que se pronuncie de la Keiko, le voy a decir, mira oye tú eres provisional, la Keiko te puede ayudar, mátalo eso aparte, antes que los otros pidan acumulación y tú te quedes al aire, el favor lo vas a hacer tú, porque si ella lo termina con eso, ya no se puede acumular. Keiko es una cosa, Ramírez Joaquín es otra cosa. La investigación de Juan Joaquín tiene hace dos años, quieren juntar las últimas con todo, no, no conviene, así que se vayan matando, quiero eso, mañana voy a ir a hablar con [...]”

“Entonces, ¿doctora si se le puede ayudar a Joaquín?”, pregunta una vez más el interlocutor.

“Por supuesto, claro”, responde la mujer

“¿Cómo sería doctora?”, vuelve a interrogar el interesado.

“No, no te preocupes, yo te ayudo. No te preocupes”, dice la voz femenina.

“Ayudar qué significa doctora, ¿archivar?”, consulta nuevamente el hombre.

“Archivar”, asegura la voz de mujer.

Según la Fiscalía, este diálogo "permite advertir la capacidad para delinquir de la investigada (...), motivo por el cual debe proseguirse a la etapa procesal correspondiente para la realización de pericia de homologación de voces".

Pero este no sería el único audio que el Ministerio Público relaciona con Elizabeth Peralta. En otro registro se escucha otra conversación donde, según la Fiscalía, "se advierte que el acceso" de dicha magistrada "como titular a la función fiscal habría provenido también de un acto de corrupción ante los miembros del CNM" (desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura).