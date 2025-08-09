Caso Jaime Artica: Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra coronel PNP acusado de violación sexual

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva para coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jaime Artica, investigado por el presunto delito de violación sexual en agravio de una médica de 31 años. Así lo informó la Fiscalía a través de su cuenta en la red social X.

La joven denunció que el 1 de agosto fue víctima de abuso tras asistir a una cevichería en el distrito de La Victoria con el coronel Artica.

Después de consumir un vaso de pisco sour, relató la víctima, encontró otra bebida completamente llena en su mesa y, tras ingerirla, perdió el conocimiento.

El propietario de la cevichería aseguró haber entregado todas las grabaciones de las cámaras de seguridad a las autoridades, las cuales ya forman parte de la carpeta fiscal.

El coronel Jaime Alexis Artica La Torre acumula al menos nueve carpetas fiscales, incluyendo una por presunta agresión en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar.

“Si hay que separar al oficial, se le separará”

Días atrás, el secretario general del Ministerio del Interior (Mininter), Erick Caso, informó que se inició una investigación interna contra Artica La Torre y que, de ser el caso, se le separará del cuerpo policial.

“Está en investigación, por algo ha sido detenido. Y no quepa ninguna duda de que la investigación va a ser profunda y va a traer los resultados adecuados. Si hay que separar al oficial, se le separará. Y si no, se darán las acciones que correspondan”, expresó en entrevista con RPP.

