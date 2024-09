Caso Tarache: ¿por qué no todos los feminicidios en Perú califican para cadena perpetua? [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

César Nakazaki, abogado penalista, habló en RPP sobre las penas aplicadas en casos de feminicidio en Perú. Esto a partir de la sentencia de 26 años de prisión que dictó el Segundo Juzgado Penal Colegiado Permanente de la Corte de Lima contra Sergio Tarache Parra por el delito de feminicidio en agravio de Katherine Gómez.



En Ampliación de Noticias, César Nakazaki indicó que cuando un procesado reconoce la culpabilidad del acto que cometió se aplica una reducción de la pena. A su parecer, esta situación se aplicó en el caso del feminicida Sergio Tarache.



"En la mayoría de sistemas jurídicos del mundo ya no se utiliza, desde hace muchos años, el sistema de prueba tasada. Si no se usa un sistema de determinación judicial de la pena donde hay un marco legal de pena. Por ejemplo, si yo durante el juicio acepto los hechos, lo que se llama la conformidad con la acusación, hay una reducción de pena, que es lo que más ha pesado en este caso. Por ese reconocimiento. que significa un ahorro al Estado de desarrolar todo un juicio, hay una reducción de pena", indicó en RPP.



Sistema carcelario en Perú



En otro momento, el abogado penalista hizo una reflexión sobre las penas impuestas para las personas que cometen un delito y la situación de hacinamiento de los penales en el Perú. Asimismo, se refirió a las circunstancias atenuantes y agravantes que pueden influir en una sentencia.



"Yo creo que la reflexión va si 26 años no es una pena dura. Sobretodo en sistemas carcelarios que han sido declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional porque no solo quitan libertas, si no también vida y salud. Con todo respeto, la reflexión que yo observo, cadena perpetua o 26 años de carcel me parece que no responde a una lógica de proporcionalidad. La pena tiene que ser proporcional, no la expresión de una venganza, ni del dolor explicable, pero que no es un elemento para considerar para fijar una pena", sostuvo.



César Nakazaki también indicó que la Corte Interamericana ha explicado que "la pena no solo es tiempo, sino todo el sufrimiento que adicionalmente implica para la persona que delinque".