Revocan mandato de prisión preventiva para seis investigados por caso Qali Warma

La Sexta Sala Penal de Apelaciones de Lima adoptó dicha medida al declarar fundados los recursos de apelación que presentaron las defensas de Edgar Capani, Davilton Rodríguez, Miguel Rosales, José Mera, Deyvis Espinoza y Yesabella Pazos.

El Poder Judicial revocó el mandato de prisión preventiva por 36 meses que se dictó contra seis investigados en el denominado caso Qali Warma.

Se trata de Edgar Capani, jefe de conservas de la empresa Frigoinca S.A.C.; Davilton Rodríguez, abogado del extinto programa de alimentación escolar Qali Warma; Miguel Rosales, supervisor de Lima y Callao; José Mera, especialista alimentario en Loreto; Deyvis Espinoza, especialista del extinto programa Qali Warma y Yesabella Pazos, inspectora de la Dirección General de Salud (Digesa).

La Sexta Sala Penal de Apelaciones de Lima adoptó dicha medida al declarar fundados los recursos de apelación que presentaron estos investigados, a través de sus respectivos abogados, para que se revoque la resolución que emitió el Trigésimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios de Lima el último 18 de julio, en la que dictó 36 meses de prisión preventiva contra todos ellos a pedido de la Fiscalía Anticorrupción a cargo de este caso.

Mediante una resolución emitida el último 20 de octubre, a la que tuvo acceso RPP, la sala superior determinó que la medida de prisión preventiva dicta contra estos investigados es desproporcionada e innecesaria por lo que dispuso que todos ellos afronten en adelante la investigación preparatoria abierta por este caso bajo mandato de comparecencia con restricciones sujeta a reglas de conducta por un plazo de 36 meses e imponerles el pago de sumas de 15 mil a 20 mil soles por concepto de caución económica, medidas que, a criterio del colegiado, garantiza adecuadamente la sujeción de los investigados a este proceso penal.

Reglas de conducta establecidas

Las reglas de conducta establecidas por la sala superior respecto a estos investigados son:

a) No ausentarse de la localidad donde residen sin previa autorización del Juzgado de Investigación Preparatoria.

b) Abstenerse de comunicarse con los demás coimputados, testigos u otras personas vinculadas con la investigación, con excepción de la comunicación entre ambos investigados, atendiendo a su vínculo conyugal, parental y a que comparten defensa técnica. Dicha comunicación deberá circunscribirse estrictamente al ámbito familiar y al ejercicio de su defensa, quedando prohibido cualquier tipo de coordinación o interferencia respecto de los hechos objeto de investigación.

c) Comparecer personal o virtualmente ante todas las citaciones que formulen las autoridades fiscal y judicial.

d) Comparecer cada 30 días y obligatoriamente al control de registro biométrico, para informar y justificar sus actividades y domicilio.

e) Cumplir con el pago de la caución económica, en el plazo que a continuación se indica.

Las reglas de conducta antes señaladas son de obligatorio cumplimiento para los citados procesados hasta la culminación del proceso penal seguido en su contra, bajo apercibimiento (o advertencia) de revocarse la libertad ordenada y disponerse su reingreso al establecimiento penal, de conformidad con el artículo 287.3 del CPP, previo requerimiento del Ministerio Público.

El Tribunal Superior dispuso la inmediata libertad de los investigados Edgar Capani, Davilton Rodríguez, Miguel Rosales y José Mera y la excarcelación de todos ellos del penal en el que estén recluidos, siempre y cuando no registren otra medida de prisión preventiva vigente o mandato restrictivo de libertad dispuesto por la autoridad competente.

La sala también dispuso levantar las órdenes de captura dictadas contra los investigados Deyvis Espinoza y Yesabella Pazos dentro de este caso.

Según la hipótesis fiscal, se habría enquistado una red criminal dentro del Estado, a fin de manipular los procesos de selección y adjudicación del programa Qali Warma para favorecer a ciertas empresas proveedoras de alimentos, como Frigoinca. De esta manera, se habría perjudicado la salud de escolares de varios departamentos del país.