Autoridad Nacional de Control sanciona a fiscal Elizabeth Peralta y la aparta de su cargo por tres meses

La representante del Ministerio Público es investigada por el presunto delito de lavado de activos, pero salió en libertad la semana pasada. Se desconoce por el momento su paradero.

La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público sancionó a la fiscal Elizabeth Peralta con tres meses apartada de su cargo, debido a la investigación que pesa en su contra por presunto tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado.

Esta medida contra la fiscal se da luego de que la semana pasada el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley ordenara que ella afronte bajo libertad restringida la investigación en su contra y en la que también está involucrado el expresentador de televisión Andrés Hurtado, 'Chibolín'.

Según la ANC, esta medida aún no le ha sido notificada a Peralta Santur porque hasta el momento no se le ha encontrado en su domicilio, por lo que está inubicable.

"Esta medida de apartamiento se encuentra pendiente de ejecución, toda vez que la referida magistrada no ha podido ser ubicada en sus domicilios para efectos de su notificación personal, conforme a la naturaleza de la medida cautelar impuesta", se lee en el comunicado de la institución.

El caso de Elizabeth Peralta

La Fiscalía Suprema investiga la presunta intervención de Andrés Hurtado, 'Chibolín', en el pago de una supuesta coima de un millón de dólares entregada por el empresario Javier Miu Lei a fin de que presuntamente la fiscal superior titular Elizabeth Peralta intervenga para que pueda recuperar barras de oro que el Ministerio Público le incautó a su empresa, en el año 2020.

Este caso se dio a raíz de las declaraciones que dio Ana Siucho, entonces esposa del futbolista Edison Flores, en el programa Beto a Saber. De acuerdo con su versión, Hurtado utilizó a los hermanos Siucho para concretar las negociaciones y los supuestos pagos de Javier Miu Lei, en una primera armada de 500 mil soles en efectivo y el resto en abonos progresivos.