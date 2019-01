Los fiscales supremos Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez pidieron al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, que renuncie al cargo. | Fuente: Fotos: Anidna

La fiscal supremo Zoraida Ávalos denunció que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, le reclamó por no ser severa con el fiscal José Domingo Pérez, en su condición de titular de la Fiscalía Suprema de Control Interno.



"Estábamos tocando el caso del doctor José Domingo, y [me dice] que la culpa es mía porque como que soy jefa de Control Interno, no le he jalado las orejas o no lo he callado”, narró Ávalos al dominical Cuarto Poder.



“Y yo le digo: un momento, en mi resolución ha quedado claro que el tema de control interno, el control disciplinario no está para la defensa de los intereses personales", contó. “Me encaraba por no ser severa. La culpa es tuya, me decía, pero yo no podía callarlo”.



Tanto Zoraida Ávalos como el ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez, pidieron el último miércoles la renuncia del titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry. Al respecto dijo que este último siempre culpa a todos.



“La culpa es de la prensa, la culpa es de los caviares, la culpa es de la junta que no ha trabajado en equipo con él, hay una campaña. Entonces, yo le digo: 'Disculpe, pero yo no veo en su discurso ningún mea culpa' [...] Hubiera sido más dable, más digno, que él salga y públicamente pida perdón por la resolución emitida el 31 de diciembre", comentó la fiscal supremo.