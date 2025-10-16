Fiscalía realiza diligencias tras fallecimiento de manifestante en inmediaciones de Plaza Francia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio Público informó que viene realizando diligencias urgentes para esclarecer los motivos del fallecimiento de Eduardo Ruiz Sanz, ciudadano que recibió un disparo por arma de fuego en las inmediaciones de la Plaza Francia durante las manifestaciones en el Cercado de Lima el último miércoles.

Según precisó la entidad, la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, despacho a cargo del caso, dispuso el levantamiento del cadáver del hombre de 32 años en el Hospital Arzobispo Loayza.

Además, también se dispuso la recolección de evidencias audiovisuales y balísticas en el área donde ocurrió el hecho, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía realiza diligencias urgentes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Eduardo Ruiz (32), quien recibió un disparo por arma de fuego en las inmediaciones de la plaza Francia, ubicada en el Cercado de Lima, durante las protestas sociales… pic.twitter.com/xVrDUET4zu — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 16, 2025

El testimonio de un amigo del joven fallecido tras las protestas

Un amigo de Eduardo Ruiz Sanz ofreció su testimonio sobre los hechos que derivaron en su muerte. Según relató a RPP, el incidente habría ocurrido cuando un presunto efectivo policial vestido de civil abrió fuego en medio de la confusión.

“Estábamos en Plaza Francia, tranquilos. En eso, aproximamos en la Av. Quilca que un terna empezó a correr al verse acorralado. Entonces, si los ternas, si los policías, cuando usan su arma para dispersar, mandan disparos al aire. A él nadie se le hizo nada, él simplemente estuvo corriendo”, refirió. Además, el testigo afirmó que el supuesto agente encubierto habría disparado directamente contra los manifestantes. "A la hora que él seguía corriendo para venir a Plaza Francia, se abrió y, al voltearse, empezó a disparar a diestra y siniestra. En la zona donde ha pasado todo estuvieron los peritos: hay tres casquillos de bala que se han podido recoger, pero han sido más de cinco disparos. Este terna estaba acompañado de dos mujeres", añadió.