Fiscalía realiza diligencias tras fallecimiento de manifestante en inmediaciones de Plaza Francia

El Ministerio Público informó que ha dispuesto el levantamiento del cadáver de Eduardo Ruiz Sanz en el Hospital Arzobispo Loayza, así como la recolección de evidencias en el área donde ocurrió el hecho.
El Ministerio Público informó que viene realizando diligencias urgentes para esclarecer los motivos del fallecimiento de Eduardo Ruiz Sanz, ciudadano que recibió un disparo por arma de fuego en las inmediaciones de la Plaza Francia durante las manifestaciones en el Cercado de Lima el último miércoles.
Según precisó la entidad, la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, despacho a cargo del caso, dispuso el levantamiento del cadáver del hombre de 32 años en el Hospital Arzobispo Loayza.
Además, también se dispuso la recolección de evidencias audiovisuales y balísticas en el área donde ocurrió el hecho, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.
El testimonio de un amigo del joven fallecido tras las protestas
Un amigo de Eduardo Ruiz Sanz ofreció su testimonio sobre los hechos que derivaron en su muerte. Según relató a RPP, el incidente habría ocurrido cuando un presunto efectivo policial vestido de civil abrió fuego en medio de la confusión.
“Estábamos en Plaza Francia, tranquilos. En eso, aproximamos en la Av. Quilca que un terna empezó a correr al verse acorralado. Entonces, si los ternas, si los policías, cuando usan su arma para dispersar, mandan disparos al aire. A él nadie se le hizo nada, él simplemente estuvo corriendo”, refirió.
Además, el testigo afirmó que el supuesto agente encubierto habría disparado directamente contra los manifestantes.
"A la hora que él seguía corriendo para venir a Plaza Francia, se abrió y, al voltearse, empezó a disparar a diestra y siniestra. En la zona donde ha pasado todo estuvieron los peritos: hay tres casquillos de bala que se han podido recoger, pero han sido más de cinco disparos. Este terna estaba acompañado de dos mujeres", añadió.