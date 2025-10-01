Fiscalía abrió investigación por muerte de anciano que fue arrollado por bus de la PNP en Independencia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio Público informó que ha abierto investigación por la muerte de un anciano, que fue arrollado por un bus de la Policía Nacional en la vía exclusiva del Metropolitano, cerca de la estación Los Jazmines, en el distrito de Independencia.

En un comunicado, la institución indicó que el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tránsito y Seguridad Vial de Lima Norte abrió expediente contra los que resulten responsables de la muerte del adulto mayor, de 77 años.

La Fiscalía detalló que el bus policial era conducido por el suboficial PNP Carlos Morales, “quien permanece detenido y será investigado por la presunta comisión del delito de homicidio culposo”.

“El fiscal provincial Roberto Cesar Ruiz Tavares realizó el levantamiento del cuerpo en la escena del accidente, junto con el médico legista y peritos del Ministerio Público”, agregó la institución.

Como parte de las diligencias, se ha solicitado la declaración del intervenido, así como de posibles testigos. Además, se recabarán los registros de las cámaras de seguridad para determinar las circunstancias en las que ocurrió el fatal accidente.

“También se dispuso practicar el peritaje vehicular y la inspección técnico policial, entre otras diligencias urgentes y necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales”, concluyó el Ministerio Público.



Anciano atropellado en Independencia

Como se recuerda, el pasado lunes, 29 de septiembre, al promediar las 6:00 p.m., un anciano de 77 años murió atropellado por un bus de la Policía Nacional en la vía exclusiva del Metropolitano.



Testigos consultados por RPP aseguraron que el anciano cruzaba la avenida Túpac Amaru, cuando fue embestido por la unidad policial, en circunstancias que son motivo de investigación.

El hombre, que fue arrastrado varios metros por el bus de la PNP, murió en el lugar.

La víctima mortal fue identificada como Félix Vicente Obregón Pajuelo, de 77 años. Familiares del anciano llegaron al lugar y exigieron que el caso no quede impune y se sanciones drásticamente a los responsables.

Según vecinos y comerciantes, los accidentes son constantes en este punto, por lo que exigieron mayor fiscalización y presencia de policías de tránsito.