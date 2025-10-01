Capturan a peligrosos asaltantes tras una persecución que se extendió por varios kilómetros

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los detenidos serán procesados por los delitos cometidos. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Menos delincuentes en las calles. Tras una intensa persecución que se extendió por varios kilómetros, agentes de la Policía Nacional capturaron a dos peligrosos asaltantes.

La cacería comenzó en el distrito de Comas, al norte de Lima; donde los malvivientes asaltaron a un hombre y lo despojaron de su camioneta de alta gama.

La víctima denunció el robo a la Policía Nacional, que inmediatamente activó un operativo de búsqueda y captura, detectando a los sospechosos en la zona de Collique, informó a RPP el coronel PNP Ramiro Trauco Muñoz, jefe de la División Policial Norte II.

“Personal de la jurisdicción de Collique se percató del vehículo, empezando la persecución. Estos sujetos inician (su huida) por el lugar denominado Pasamayito, con dirección a San Juan de Lurigancho”, detalló el alto mando.



En su poder, los bandidos tenían un arma de fuego, celulares y un bloqueador de GPS. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Delincuentes detenidos

La persecución culminó en la zona de Jicamarca, en San Juan de Lurigancho, donde agentes policiales cercaron a los delincuentes, los redujeron y recuperaron la camioneta robada.

En su poder, los bandidos tenían una pistola con la serie erradicada, presuntamente el arma que usaron para perpetrar el asalto. Además, se les encontró dos celulares y un bloqueador de GPS.

El coronel Trauco identificó a uno de los detenidos como Ángelo Miguel Marín García. Su cómplice aún está en proceso de identificación, detalló.

Los dos delincuentes serán puestos a disposición de las autoridades pertinentes, para ser procesados por los delitos cometidos.

