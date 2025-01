Vicky Navarro señaló que le "recomendaron pedir garantías" para su vida por denuncia que tiene contra Jorge Luis Torres Saravia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Vicky Navarro, presunta víctima de abuso sexual por Jorge Torres Saravia, afirmó este viernes que solicitará garantías para su vida tras la denuncia que hizo contra el exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso.

"Cuando me acerqué a lugares por donde yo habitualmente había frecuentado, porque recién tomé el valor de acercarme por donde yo trabajaba anteriormente, me dijeron que tuviera cuidado porque me señalaron: 'No sabes con quién estás, no sabes con quién estás tratando, es otro nivel, te puede pasar cualquier cosa'. Me recomendaron pedir garantías para mi vida", contó en el programa Prueba de fuego, de RPP TV.

Navarro insistió en que se reabra su caso contra Torres Saravia, pues, según sostuvo, se habría cometido irregularidades durante la investigación de los hechos y afirmó que cuenta con pruebas suficientes para demostrar su versión contra el exfuncionario del Congreso.

"No se solicitó la pericia psicológica de mi persona, tampoco se ha hecho la prueba toxicológica y las conversaciones que el fiscal no tomó en cuenta. Es un audio en realidad entre mi pareja con Torres Saravia", indicó.

Navarro se presentó este viernes ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento en la que relató los hechos denunciados contra el exjefe de la Oficina Legal que habrían ocurrido cuando ambos eran funcionarios del Gobierno Regional (GORE) de La Libertad, en el 2020.

La joven reiteró que podría no ser la única víctima de este delito por parte de Torres Saravia. Ella señaló que cuando denunció la presunta agresión sexual ante Haidy Figueroa Valdez, entonces jefa de Recursos Humanos (RR.HH.) de dicho Gobierno regional, esta le dijo: "Otra vez Jorge".

"Creaba cuentas falsas"

Reafirmó que, en horarios de trabajo, la retiraban de la oficina para que hiciera labores de troll en favor de Alianza para el Progreso (APP).

"Nos sacaban en horarios de trabajo para poder ir, en este caso, a bajarnos ciertos videos que hablan mal del partido APP. Nos agenciaban de chips, creábamos cuentas falsas... sí [fui troll] y me avergüenzo por ello", expresó.