Burgos dice que se busca restar "fuerza" a la Comisión de Fiscalización "desde las más altas esferas" del Ejecutivo y el Congreso

Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización, en declaraciones a la prensa, indicó que "altas esferas" del Congreso y del Gobierno pretenderían restar "fuerza" a su grupo de trabajo parlamentario, en los diversos casos que se encuentra abordando.

"Le estamos quitando la fuerza a la Comisión de Fiscalización, eso se pretende, y se pretende desde las más altas esferas tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo", acusó.

Además, Burgos Oliveros consideró que dicha pretensión, incluso, podría evidenciarse a la interna de la comisión que preside.

"Ustedes han visto lo que están haciendo […] Hay fuertes aliados del Gobierno y de algunos miembros de la Mesa Directiva […] El hecho de preguntar a un invitado cuánto le costó el chifa o en qué chifa fue, indica la poca seriedad y, sobre todo, el obstruccionismo que existe en la propia Comisión de Fiscalización", resaltó.

Cabe indicar que, en septiembre del año pasado, cuando el capitán PNP Junior Izquierdo se presentó ante la referida comisión para responder por los presuntos audios de la conversación que tuvo con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en un chifa de San Borja, el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular) le preguntó al invitado: "¿cuánto es que percibe el capitán [...] dentro de sus honorarios mensuales y cuánto costó el chifa?".

Por otro lado, el parlamentario indicó que se ha citado, en calidad de invitada, a Alejandra Aramayo, jefa de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Parlamento, para que responda por la publicación de la necropsia de Andrea Vidal en las redes sociales del Legislativo.

"La señora Aramayo ha sido invitada para que venga a decirnos su verdad, por qué o quién le ordenó emitir ese comunicado, [que] no tiene sustento y que estaría adelantando opinión sobre la muerte de una señorita que ha sido trabajadora del Congreso", aseveró.

"Nosotros, simplemente, estamos trabajando desde el conducto regular, somos imparciales y, en todo caso, la señora Aramayo y el Oficial Mayor deberán responder por este comunicado, por las redes del Congreso que han sido empleadas para adelantar opinión sobre un caso que está siendo investigado por el Ministerio Público", agregó.

Responde a Alejandro Soto

Por otro lado, Burgos Oliveros se pronunció en torno a la negativa del expresidente del Congreso, Alejandro Soto (APP), de presentarse ante la Comisión de Fiscalización para responder por la contratación de Jorge Luis Torres Saravia en la Oficina Legal y Constitucional del Legislativo.

Como se sabe, Soto Reyes debía presentarse el próximo 23 de enero ante el referido grupo de trabajo. No obstante, a través de un oficio, el expresidente del Legislativo anunció que no asistirá "en mérito a que el Ministerio Público es el órgano competente para investigar los delitos" y debido a que Fiscalización no tiene competencias de comisión investigadora.

"Quiero ser mesurado con todos mis colegas, pero me gustaría que aquellos que han estudiado derecho vuelvan a estudiar, creo que es necesario el tamizaje completo de dónde estudias porque realmente no se puede desfigurar una figura como la investidura que tiene el Congreso. Todos los congresistas tenemos la misión que nos ha dado el pueblo peruano que es fiscalizar, legislar y representar", respondió Juan Burgos ante ello.

"El señor Alejandro Soto, probablemente, ha conversado muy alegremente con el señor [Héctor] Valer, y han presentado una denuncia que creo que la Fiscalía de la Nación va a desestimar, porque creo que no tiene ningún fundamento legal ni constitucional. Las 24 comisiones ordinarias dentro de las cuales está Fiscalización tienen el deber de fiscalizar y legislar […], pero la Comisión de Fiscalización tiene la especialidad […] para que fiscalice, es decir, su prioridad es la fiscalización", agregó.

Finalmente, Burgos señaló que Isabel Cajo, extrabajadora de la Oficina Legal y Constitucional, está citada como invitada a la comisión que preside para el próximo viernes, pero dijo que no había tenido confirmación de su asistencia.

"Es por ello que estoy diciendo que no somos una comisión investigadora, somos una Comisión de Fiscalización. Al no tener las facultades de citar de grado o fuerza, ellos vienen cuando quieren", puntualizó.