Vicky Navarro dijo que podría no ser la única víctima de presunto abuso sexual por parte de Jorge Luis Torres Saravia

Vicky Navarro Rivera, presunta víctima de abuso sexual por parte de Jorge Luis Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, se presentó este viernes ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento, en la que relató los hechos denunciados, que habrían ocurrido cuando ambos eran funcionarios del Gobierno Regional (GORE) de La Libertad, en el 2020.

Durante su alocución, Navarro Rivera indicó que podría no ser la única víctima de este delito por parte de Torres Saravia. Ella señaló que cuando denunció la presunta agresión sexual ante Haidy Figueroa Valdez, entonces jefa de Recursos Humanos (RR.HH.) de dicho gobierno regional, esta le dijo: "Otra vez Jorge".

"Cuando yo fui a solicitar apoyo a RR.HH. para poder llevar a cabo la sanción administrativa hacia mi jefe, yo me fui a exponerle mi caso a la licenciada Haidy Figueroa Valdez. Yo fui con lágrimas en los ojos y le dije que me apoyara, por favor, que me ha sucedido esto, yo ya no puedo trabajar al lado de mi violador. ¿Ella, qué hizo?¡ Otra vez Jorge!, me dijo. Esa fue su expresión de la señora. ¿Qué quiere decir? Que ya hubo anteriormente, [sino] ¿por qué se va a expresar así?", sostuvo.

"Yo creo que no soy la única mujer [agredida], simplemente que hay otras mujeres que, de repente, no salen por temor, pero me gustaría que se sumen. Si hay más mujeres que han pasado por este tipo, es hoy, apóyenme, no creo ser la única. Es tiempo de hacer el cambio", resaltó.

Además, según su relato, Torres Saravia no fue sancionado administrativamente por estos hechos, sino que fue ella la que habría sido despedida del GORE La Libertad.

"Me botó. Ni bien hice la denuncia, lo que hicieron fue botarme [...] No me dio solución a pesar de lo que le había contado, a pesar de los audios, a pesar de todo no me apoyaron, no lo castigaron. Más bien lo llevaron a un cargo más grande a Jorge Luis Torres Saravia, lo premiaron”, aseveró.

Cabe indicar que Haidy Figueroa Valdez fue jefa de la Oficina de Recursos Humanos del Congreso desde abril del año pasado. Además, es militante de Alianza para el Progreso (APP) desde el 2014.

Torres Saravia "ostentaba su poder": "A mí no me pasa nada"

Por otro lado, Navarro Rivera indicó que Torres Saravia "ostentaba su poder" durante el viaje en el cual la habría agredido sexualmente. Ella señaló que, como trabajadora de su oficina, este le ordenó acompañarlo para hacer campaña proselitista de la candidatura al Congreso de Luis Valdéz, actual secretario general de APP.

“En el transcurso, el señor ostentaba su poder. ‘A mí no me pasa nada, cualquiera que quiera hacerme algo, la prensa, todo lo tengo comprado’. Como que me iba ya trabajando psicológicamente", acusó.

Además, sostuvo que días después de dar su testimonio sobre estos hechos a un programa periodístico dominical, ella recibió una carta notarial de parte de Jorge Luis Torres Saravia para que se retracte de su denuncia.

"Ni bien salió el reportaje, el señor Torres Saravia me envió. El día 14 [de enero], él me hace llegar una carta notarial para retractarme de todo lo que he dicho en ese reportaje. ¿Cómo me voy a retractar de algo que es cierto? Jamás", indicó.

Navarro dijo tener temor por eventuales represalias a raíz de la actual relevancia pública de los hechos que denunció en el 2020.

"Hay personas que se me han acercado, me dicen: ‘no sabes con quién estás’. Que me digan eso, da temor. ‘Tú estás con los grandes, te van a hacer daño’. Es triste que se me acerquen para que me digan eso, ya van 4 personas que me han dicho eso […] Estoy hablando de una persona que hizo campaña para APP, que fue a trabajar como asesor del congresista Luis Valdéz", sostuvo.

Finalmente, la denunciante pidió a la fiscal de la Nación que reabra su carpeta fiscal pues, según sostuvo, se habría cometido irregularidades durante la investigación de los hechos. Además, dijo que la defensa legal del presunto agresor pidió el archivo del caso y, al día siguiente, el Ministerio Público acogió ese pedido.

"Ni el tratamiento psicológico que me ha dado la Fiscalía, porque no pusieron nunca tratamiento psicológico, jamás lo puso la Fiscalía. Toxicológico, tampoco hubo reactivos en medicina legal, nada. Yo he tenido que ver por mi cuenta para mi tratamiento psicológico, para poder estar bien, yo dormía medicada”, refirió.

"Solo pido que se vuelva a aperturar mi carpeta fiscal, porque ha habido muchos vacíos que no se han considerado para mi caso. La pericia psicológica que debía haber pasado por medicina legal, no se consideró. En la comisaría, así como me habían visto les importaba cero. No es justo, debí haber pasado una pericia psicológica. ¿Y cómo no va a haber reactivos? ¿En qué se invierte el dinero? No funciona nada. Pido apoyo al MIMP, también a la Fiscalía de la Nación que me apoyen. Confío, espero justicia, que personas como Jorge Luis Torres Saravia no deberían estar caminando libres ni teniendo poder", puntualizó.