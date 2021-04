José Domingo Pérez solicita que se adopten las medidas necesarias ante "amenazas" de Keiko Fujimori. | Fuente: Andina/Andina

El fiscal José Domingo Pérez solicitó a la Fiscalía de la Nación que adopte las medidas necesarias frente a la "amenaza" y la "incitación al odio y la violencia” en su contra y de su familia por parte de la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Mediante un informe enviado al despacho del fiscal coordinador del Equipo Especial para el caso Lava Jato, Rafael Vela, el magistrado dio cuenta de recientes mensajes de Keiko Fujimori en su cuenta de Twitter que, a su juicio, han generado respuestas intimidantes de las cuentas seguidoras de la lideresa de Fuerza Popular.

Uno de estos mensajes fue el que registro Keiko Fujimori el pasado 11 de marzo, día en el que el fiscal Pérez Gómez presentó ante el Poder Judicial la acusación fiscal que hizo contra la candidata presidencial de Fuerza Popular y otras personas implicadas en el caso Odebrecht.

La publicación

En la mencionada publicación, la candidata presidencial escribió: "Si el fiscal José Domingo Pérez quiere ser un actor político en estas elecciones, yo no me voy a quedar callada. No le voy a aceptar silenciarme en pleno proceso electoral".

"Debo señalar que la manifestación pública efectuada por la acusada Keiko Fujimori en su red social significa una amenaza, provocación, incitación al odio y la violencia en mi contra por el desempeño de fiscal que ejerzo en el equipo especial", sostiene Pérez Gómez en su informe al que tuvo acceso RPP Noticias.

El 11 de marzo, se presentó la acusación fiscal contra 40 personas físicas (Keiko Fujimori y otros) y dos personas jurídicas (Fuerza Popular y otro) por los delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo. Por estos delitos, se solicitaron penas que llegan hasta los 30 años y 10 meses de prisión.





