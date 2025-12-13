Caso Kimberlit Tapia: dictan 30 años de prisión para autor del crimen de enfermera en Cieneguilla

Huamán deberá pagar a los familiares de la víctima una reparación civil de S/250 mil. | Fuente: Andina / RPP

El Poder Judicial dictó 30 años de prisión efectiva contra Joshua Huamán, tras ser hallado culpable del feminicidio de su expareja Kimberlit Tapia, enfermera que fue encontrada muerta en un descampado de Cieneguilla en septiembre del 2024.

Además de la pena privativa de su libertad, Huamán deberá pagar a los familiares de la víctima una reparación civil de S/ 250 mil.

El caso fue llevado por el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de La Molina, a cargo de la fiscal provincial Vilma Torres.

Según la acusación fiscal, el crimen ocurrió en una vivienda ubicada en un condominio del distrito de Cieneguilla, el 8 de septiembre de 2024. En este inmueble, el responsable del crimen atacó violentamente a Tapia con un cuchillo, ocasionándole la muerte, detalló el documento.

Posteriormente, según el Ministerio Público, Huamán seccionó el cuerpo de su víctima y lo ocultó en un terreno baldío del mismo distrito.

El fiscal adjunto provincial Michell Bernaola Pascual fue el encargado de sustentar el caso. Durante su exposición, este presentó medios probatorios esenciales, como el acta de escena del crimen con pruebas de luminol, la visualización de imágenes previas al asesinato y el acta de hallazgo del arma empleada.

Asimismo, Bernaola Pascual mostró pericias psiquiátricas y psicológicas que determinaron que el acusado estaba consciente de sus actos y no presentaba alteraciones que afectaran su capacidad de discernimiento en el momento del crimen.

El caso

El caso de Kimberlit Tapia generó conmoción en la población. La joven enfermera de 28 años fue reportada por sus familiares como desaparecida y hallada sin vida en el distrito de Cieneguilla.

Tapia perdió comunicación con sus familiares el domingo, 7 de septiembre de 2024, por lo que sus familiares acudieron a su vivienda para obtener noticias de ella, pero sin resultados.

La Policía Nacional del Perú (PNP) y los familiares de la joven iniciaron una búsqueda para dar con su paradero por 10 días. Finalmente, las autoridades hallaron su cuerpo en un descampado el 17 de septiembre de ese año.

Joshua Huamán, expareja de la víctima, fue sindicado como el principal sospechoso del asesinato. El sujeto se presentó de forma voluntaria en la Comisaría PNP de Chancay junto con sus abogados.

De acuerdo con las investigaciones, Tapia y Huamán ingresaron el 7 de septiembre al condominio Bahía de Cieneguilla acompañados por otras personas para realizar una reunión. No obstante, solo el joven salió del lugar al día siguiente.

Las cámaras de videovigilancia fueron claves para esclarecer qué sucedió el día del asesinato. Además, una amiga de la víctima contó que esta le pidió un préstamo a través de WhatsApp al día siguiente de la reunión. Según su versión, Tapia no volvió a contestar tras recibir el crédito de S/ 320, lo que haría sugerir que Huamán habría usado su móvil después del crimen.