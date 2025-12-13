Poder Judicial condenó a cadena perpetua a sujetos involucrados en asesinato de trabajadora de la Sunat

Sanción ejemplar. El Poder Judicial dictó cadena perpetua contra Alexis Ramírez y Axel Limay, involucrados en el asesinato de Rosa Farfán, trabajadora de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat); crimen perpetrado en abril de 2023.

Estos sujetos fueron condenados en abril pasado a diez años de prisión, pero el Ministerio Público logró que se revertiera la sentencia y se dicte cadena perpetua en su contra.

Además, como parte de la condena, estos sujetos deberán pagar, de forma solidaria, S/ 100 000 por concepto de reparación civil a favor de los herederos legales de la víctima.

De acuerdo con la Fiscalía, Alexis Ramírez fue condenado en condición de coautor del crimen, mientras que Axel Limay fue cómplice primario del execrable hecho.

Ambos continuarán internados en el establecimiento penitenciario de Ancón 1, refirió el Ministerio Público en un comunicado.

Cabe recordar que Jeffry Purilla, tercer implicado en el crimen de la trabajadora de la Sunat, ya fue condenado a cadena perpetua en abril de 2025.



🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Superior de Lima Este logró que se condene a cadena perpetua a dos sujetos por el delito de robo agravado con subsecuente muerte en agravio de una trabajadora de la Sunat.



🗞️ Leer más: https://t.co/brDWjZa2PK pic.twitter.com/uzFjTThVgX — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 12, 2025

Crimen de la trabajadora de la Sunat

Rosa Elena Farfán Soberón (58), trabajadora de la Sunat, fue reportada como desaparecida el 20 de abril de 2023, tras abordar un taxi desde una clínica del distrito limeño de Surco.

Lamentablemente, su cuerpo sin vida fue hallado al día siguiente, a la altura del puente Los Quechuas, en la zona de Salamanca, en el distrito de Ate.

“Con la complicidad del conductor, dos sujetos subieron al vehículo en el que ella había solicitado el servicio de taxi, y le sustrajeron con violencia sus tarjetas bancarias, su teléfono celular y dinero en efectivo”, refirió el Ministerio Público en su comunicado.

“Producto de los golpes que recibió durante el asalto, la mujer falleció”, agregó.

