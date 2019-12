La Defensa Pública aseguró que ya están atendiendo el caso de la joven. | Fuente: Andina

La directora de Defensa Pública del Ministerio de Justicia, Carla Espinoza, aseguró este sábado que no pudieron brindar asesoría legal a la joven que fue víctima de violación en el centro comercial Plaza Norte, debido a que no recibieron ningún pedido oportuno de la Fiscalía; sin embargo, dijo que ahora la víctima ya cuenta con el apoyo necesario por parte de todo su equipo multidisciplinario.

En declaraciones a RPP Noticias, la titular de esta dirección dijo lamentar las declaraciones que realizó el fiscal que lleva el caso, Luis Manuel Francisco Rebaza Flores, quien aseguró que el coordinador de la Defensa Pública les había dicho que el caso no era “emblemático”. Agregó que la Defensa Pública solo puede actuar ante una solicitud formal por parte de Fiscalía, la cual no existió hasta varios días después.

“Lamento mucho las declaraciones del fiscal, tengo que aclarar que nosotros no hemos estado atendiendo, acompañando a la víctima desde el inicio del proceso. Nosotros la estamos acompañando a partir de la solicitud del doctor Rebaza. Se tomó de conocimiento la necesidad y se acudió inmediatamente (…) No hemos podido acompañarla antes porque nosotros actuamos a solicitud de parte o a solicitud del Ministerio Público, esa solicitud no se ha dado desde el inicio”, sostuvo.

La Defensa Pública recién formalizó su apoyo el pasado 12 de diciembre, luego que el fiscal Rebaza denunciara una falta de apoyo por parte del Ministerio de Justicia. Al respecto, la directora evitó confirmar si efectivamente un funcionario de esa cartera negó el seguimiento al caso, pero dijo que ya estaban atendiendo la defensa tanto de la víctima como la del acusado.

“Lo importante de la situación es de repente, no lo que pudo haber pasado las demoras, lo importante es que estamos con la víctima, le estamos poniendo nuevamente a disposición de ella todo nuestro equipo multidisciplinario”, dijo.

“Quiero también hacer hincapié que como defensa pública tenemos la obligación de garantizar el derecho constitucional de la defensa, entonces también se ha asignado un abogado de defensa pública penal para la defensa del denunciado, esto con la finalidad de que l proceso no se frustre en ninguna de sus fases. Este hecho nos permitirá que podamos lograr una resolución judicial oportuna”, sostuvo.