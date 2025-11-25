PJ dicta 28 meses de prisión preventiva para 'El jorobado', presunto cabecilla de 'Los sanguinarios de la construcción'

El Poder Judicial dictó 28 meses de prisión preventiva contra Adam Smith Lucano Cotrina, alias 'El Jorobado', por el presunto delito de organización criminal en agravio del Estado, anunció este martes la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Equipo 3).

La medida judicial se basa en la hipótesis fiscal que lo identifica como cabecilla de 'Los sanguinarios de la construcción', una red vinculada a extorsiones, usurpación de terrenos y obras de construcción.

Según informes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía, 'El Jorobado' mantiene influencia incluso desde su reclusión en el penal Ancón I, donde fue trasladado a un pabellón de máxima seguridad el último 25 de octubre.

A pesar de su encarcelamiento, 'El Jorobado' conserva capacidad de mando sobre la estructura criminal, según describen fiscalías y unidades policiales. Informes detallan que familiares y operadores de confianza replican instrucciones, administran pagos y preservan mecanismos ilícitos.

De acuerdo a las investigaciones, esta red se nutre de vínculos económicos y contactos que permiten un funcionamiento estable en sectores clave de Lima Norte, evidenciando cómo cárceles como Ancón I funcionan como centros de dirección para actividades delictivas.

La organización, que continúa activa y articulada, opera mediante un sistema de comunicación para órdenes, coordinación de pagos y supervisión de negocios ilegales. Esta dinámica compleja incluye disputas territoriales, como el control de Lima Norte en competencia con la red de alias 'El Monstruo'.

Casi 30 asesinatos atribuidos a 'El jorbado'

El pasado 27 de octubre, el coronel PNP José Manuel Cruz, jefe de la División Nacional Contra el Crimen Organizado (DIVINCCO), dijo que la PNP estaba "en condiciones de manera preliminar" de atribuirle a 'El Jorobado' más de 25 asesinatos.

Tras un operativo en el sector de Año Nuevo en Comas, en donde se incautaron armamentos, municiones, celulares y otros dispositivos, el oficial indicó que inicialmente las investigaciones de la Dirincri le atribuían 11 asesinatos, pero tras allanamientos, la cifra ascendió a casi 30 crimenes contra la vida.