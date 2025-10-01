PNP desarticuló organización criminal 'Los Sanguinarios de la Construcción', liderada por alias 'El Jorobado'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La organización criminal ha sido acusada de generar un clima de miedo en el ámbito de la construcción | Fuente: RPP

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló la organización criminal conocida como 'Los Sanguinarios de la Construcción'. Esta banda, liderada por Adam Smith Lucano, conocido como 'El Jorobado', ha sido identificada como responsable de múltiples delitos graves, incluyendo extorsión, tráfico ilícito de drogas y sicariato.

El coronel José Manuel Cruz Chamba, jefe de la División de Investigación contra el Crimen Organizado, informó que durante la intervención se realizaron varios allanamientos en inmuebles relacionados con los miembros de la organización, donde se encontraron municiones, chalecos antibalas y documentación relevante para la investigación.

"Se ha incautado gran cantidad de municiones, cacerinas, chaleco antibalas, tarjetas bancarias y documentación abundante en casi todos los inmuebles que van a ser analizadas con respecto a la trazabilidad del dinero", detalló Cruz Chamba.

La organización criminal ha sido acusada de generar un clima de miedo en el ámbito de la construcción, utilizando tácticas violentas para imponer su control en el sector.

Vínculos entre 'El Jorobado' y la muerte de al menos once personas

El coronel también mencionó que existe un vínculo entre 'El Jorobado' y la muerte de al menos once personas, una muestra del nivel de violencia que caracterizaba a esta banda.

Cabe destacar que la operación también llevó a la captura de un expolicía identificado como Kevin Johnson, conocido como 'Tiburón', quien fue arrestado en Estados Unidos y pronto será extraditado a Perú.

"No hay impunidad", enfatizó Cruz Chamba, refiriéndose a la colaboración de dos efectivos policiales cuyo papel en la organización está bajo investigación. Las acciones de estos policías, que supuestamente brindaban información a la banda criminal, son abordadas con rigor, con procesos de allanamiento en sus residencias en el marco de la investigación.

"Facilitaban ciertos mecanismos o determinadas dinámicas de la actividad criminal", destacó el coronel.

Se tiene previsto realizar una conferencia de prensa donde se brindarán más detalles sobre los hallazgos de la operación y la cooperación internacional involucrada en la lucha contra el crimen organizado.

Detienen preliminarmente a 11 presuntos integrantes de 'Los Sanguinarios de la Construcción'

Posteriormente, la Fiscalía logró la detención preliminar de 11 presuntos integrantes de 'Los Sanguinarios de la Construcción' por la supuesta comisión de los delitos de extorsión, homicidio y lesiones graves seguidas de muerte.

"Según la investigación, a cargo del Tercer Equipo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, esta red ilícita cuenta con sicarios adiestrados en el uso de armas de fuego que ejecutan tareas encomendadas por el líder de la organización", se puede leer en la cuenta oficial del Ministerio Público.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía logra detención preliminar judicial para 11 presuntos integrantes de la organización criminal 'Los Sanguinarios de la Construcción' dedicada a la comisión de delitos como extorsión, homicidio y lesiones graves seguidas de muerte en agravio de dirigentes de… pic.twitter.com/FP0SXpWxsa — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 1, 2025