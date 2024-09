Ricardo Briceño pide a Fiscalía retirar acusación en su contra en Caso Cócteles: "Mi inocencia está aprobada"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales Ricardo Briceño: "Él (fiscal) no tiene una sola prueba para acusarme"

El expresidente de la Confiep, Ricardo Briceño, afirmó que la acusación de un presunto lavado de activos agravado desde el 2018 solo se basa en documentos administrativos de la Confiep de una donación a una ONG que trabajaba con varios partidos políticos. | Fuente: RPP

El expresidente de la Confederación Nacional De Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Ricardo Briceño, solicitó al fiscal José Domingo Pérez retirar la acusación en su contra en el más breve plazo tras probar su inocencia en el caso ‘Cocteles’, vinculado a aportes financieros supuestamente irregulares para la candidatura presidencial de la lideresa de Fuerza Popular.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, afirmó que la acusación de la Fiscalía de un presunto lavado de activos agravado desde el 2018 solo se basa en documentos administrativos de la Confiep.

"En estos tres días le he demostrado al jurado y al fiscal que tengo pruebas que demuestran todo lo contrario. Él no tiene una sola prueba para acusarme. De los dos millones setenta y siete mil quinientos, él se basa en dos cosas. Uno, era un aporte que hizo Confiep a Reflexión Democrática, que es una ONG que preparaba a los candidatos al Congreso. Y el otro, unas encuestas. Entonces, en estos días he demostrado que primero lo de Reflexión Democrática no tiene nada que ver con un apoyo a Keiko Fujimori, ya que se prepararon 23 candidatos de todos los partidos", dijo.

Ricardo Briceño aclaró que el dinero que se recibió para la donación a la citada ONG provino de la empresa Telefónica del Perú.

"Y en un acto justamente de transparencia, para que los candidatos no sepan quién los beneficiaba y para que no se diga que luego hay un kit pro quo, o sea, yo te doy para que tú me des, pasaron a través de Confiep. Y luego se armó una bolsa. O sea, los candidatos no sabían ni siquiera quién los había financiado", explicó.

"Mi inocencia está aprobada"

En ese sentido, Ricardo Briceño solicitó ser retirado del caso Cócteles al no haberse presentado pruebas en su contra y de esta manera, no esperar por varios años hasta que se demuestra la culpabilidad o inocencia de los demás 42 investigados.

"Por un acto de justicia, si no hay ninguna prueba contra mí, que se aceleren los procesos y que lo más pronto posible por dignidad y por un acto de pura justicia se retire su acusación. ¿Voy a pasar yo el resto de mi vida escuchando los argumentos del fiscal contra otras 42 personas cuando está totalmente probada mi inocencia? Mi inocencia está aprobada. Sin embargo, de acuerdo con el Código Procesal Penal, los jueces van a tener que esperar probar la inocencia o culpabilidad de los otros que va a demorar seis o diez años, y recién en ese momento me declararán inocente", expresó.