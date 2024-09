Confiep sobre directorio de Petroperú: "No devolvamos la administración de la empresa"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras la renuncia del directorio de Petroperú, un medio local informó que la presidenta Dina Boluarte se reunió con Óscar Vera, exministro de Energía y Minas, con Alejandro Narváez, expresidente del directorio de Petroperú, y José Salardi, el Director Ejecutivo de Proinversión, durante el día. Frente a ello, Alfonso Bustamante, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), estuvo en Ampliación de Noticias de RPP y se mostró en contra de que alguno de ellos se encuentre dentro del nuevo directorio de la empresa estatal.

Según detalla, la reunión con Óscar Vera se efectuó entre las 3 y 4 de la tarde. Posteriormente, la mandataria sostuvo encuentros con Alejandro Narváez y José Salardi. Los tres se retiraron de la casa de Pizarro poco después de las 4:10 p. m; así lo informó Gestión.

"Petroperú es una empresa grande con situaciones financieras grandes. Ninguno de los funcionarios que están el Petroperú y especialmente los nombrados, tienen experiencia reestructurando. Necesitamos contratar a los mejores para salvar al patrimonio nacional. Este falso nacionalismo es lo que nos ha llevado a construir una refinería costosísima, no devolvamos la administración de la empresa a ellos", expresó el presidente de la Confiep.

En cuanto a un posible retorno de Óscar Vera o Pedro Chira a Petroperú, Bustamante considera que se debe generar confianza: "Hay grupo de funcionarios que están enquistados en Petroperú, hace mucho tiempo, con planillas doradas, y que creen que el Estado debe salvar a Petroperú a toda costa".

El funcionario considera que, si el Estado otorga los $ 8,500 millones Petroperú para sanar la empresa, el déficit fiscal se agravará de manera importante y que, en lugar de ello, podría invertirse en infraestructura social para mejorar la calidad de vida de los peruanos. "Estos señores quieren que se invierta en Petroperú sin un plan de reestructuración. Creo que eso es inmoral", dijo.

Confiep opina sobre falta de acción del Gobierno

En paralelo, Bustamante opinó que Gobierno debió apoyar al directorio de Petroperú para resolver la situación, en vez de ausentarse en la toma de decisiones.

"Aparentemente, condiciona la propuesta a que regresen los funcionarios que habían sido expulsados de la empresa por acusaciones de falta de idoneidad y qué es este revés. ¿Por qué el ejecutivo no tiene el sentido de urgencia? El premier, el Minem y el Mef dijeron que esto era necesario y que se iba a aprobar. ¿Qué sucede en el Gobierno?", cuestionó.

"Es difícil de explicar por qué el Gobierno actúa así y quisiera decir que no hacer nada, no funciona. Parece que el Gobierno no entiende la urgencia de esto. Me lleva inevitablemente a cuestionarnos sobre lo que dice la presidenta", agregó.