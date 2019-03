El menor saldrá de Maranguita este jueves por disposición judicial. | Fuente: Andina

Walter Ayala, abogado del menor que disparó un arma y causó la muerte de uno de sus compañeros en el colegio Trilce de Villa El Salvador, saludó este jueves la decisión del Poder Judicial de revocar el internamiento de su defendido en el Centro Preventivo de Varones conocido como 'Maranguita'.

En declaraciones a RPP, el abogado consideró que se hizo justicia con la decisión de la Sala Civil de Lima Sur, debido a que no existían fundamentos para mantener al menor bajo internamiento. Agregó que tendrá que cumplir con algunas medidas restrictivas por un lapso de tres meses.

“El día de hoy se ha hecho justicia, no se cumplían los requisitos que establece el artículo 209 del Código del niño y Adolescente (…) Lo que está ordenando la sala es que no debe variar de domicilio, no viajar al extranjero y debe mantenerse estar bajo supervisión de un especialista, un psicólogo del Poder Judicial y asimismo de manera mensual acercarse al juzgado para registrarse”.

Medidas restrictivas

El abogado comentó que luego durante el tiempo del proceso, el Poder Judicial decidirá la sanción que se le puede aplicar al menor. Estas pueden variar desde trabajos comunitarios hasta una libertad asistida, según explicó.

“Ya en el tema de fondo se va a evaluar ya que sanción puede ser pasible al menor. Hay muchas clases de sanciones desde hacer trabajos comunitarios, días multas y también la libertad asistida, también que el menor se asistido por un psicólogo de manera permanente”.

Situación del padre

Respecto de la situación del padre del menor, el abogado comentó que este se ha presentado ante el juez de familia y ante el encargado de la Divincri. Agregó que el Ministerio Público le citará como parte de la investigación que se le sigue.

“Tengo entendido que él se ha apersonado ha hablado con el juez de familia y también con el encargado de la Divincri y tengo entendido que el Ministerio Público lo va a citar uno de estos días (…) Se le está imputando el delito de homicidio culposo y bueno veremos si por ahí también está el tema de exposición a personas al peligro o la tenencia ilegal de armas”.