"Si tengo que ir a la cárcel lo haré": Habla el padre del menor que disparó a su compañero en un colegio de VES

El padre del menor respondió por la tenencia del arma. | Fuente: Panorama / Andina

Rompió su silencio. El padre del menor que causó la muerte de uno de sus compañeros, tras disparar un arma de fuego dentro de un aula del colegio privado Trilce en Villa El Salvador, se pronunció sobre por qué no atendió la citación de las autoridades y la situación de su hijo.

En declaraciones al dominical Panorama, el empresario del rubro culinario dijo que cuando se enteró del incidente en el colegio de su hijo no se encontraba en su hogar y si bien no dijo por qué no atendió la citación policial en los días siguientes, aseguró que este lunes se pondrá a disposición de las autoridades.

“Ahora yo me he comunicado para presentarme (a las autoridades). Ya no hay problema, sí me puedo presentar. A partir del día lunes, yo en cualquier momento estoy ahí. Está bien, he llegado tarde después de la situación, pero me voy a poner a derecho. Voy a dar la cara y, si tengo que ir a la cárcel, voy a ir. Quizás soy responsable, pero eso lo dirán en la justicia. No hay problema iré a la cárcel, no hay problema, qué se puede hacer”, dijo.

Procedencia del arma y situación de su hijo

Al ser consultado sobre el arma que su hijo llevó al colegio, el empresario aseguró que lo compró en 2012, pero que la tuvo olvidada dentro de un canguro con dos balas en la cacerina. Según explicó, el arma siempre estuvo guardada fuera del alcance de sus hijos en su dormitorio dentro de un cajón secreto en su closet; sin embargo, el menor logró encontrarla cuando hacía una limpieza.

“El arma en la boleta indica la fecha, la habré comprado en 2012, la licencia te la dan por tres años. Estoy arrepentido, no debí tener esa arma porque ya no la usaba, la tenía en el olvido. Les estoy hablando con el corazón en la mano, porque es la verdad. Mi hijo no tenía conocimiento (del arma); yo mandé a hacer todo este closet y ahí se me dio la idea de hacer un escondite, por la seguridad también guardaba mi platita. De acá lo ha sustraído según me dijo”, comentó.

En esa línea, señaló que cuando conversó con su hijo en el centro juvenil de Maranguita, no le tocó el tema del arma porque “estaba destrozado”. Criticó también que las autoridades hayan recluido al menor en ese reformatorio y cuesitonó que le hayan puesto esposas para trasladarlo.

Sobre antecedentes penales

Respecto de si contaba con antecedentes penales, el padre del menor dijo en un primer momento que no y dijo que lo demostraría con documentos a las autoridades. Sin embargo, contó que en 1999 tuvo un proceso por un tema relacionado a narcóticos, aunque precisó que esta investigación fue archivada.

“(Esa denuncia es falsa) y lo vamos a tratar, eso es falso, que me investiguen, que hablen lo que quieran. Yo acá estoy dando mi cara. Sí tuve un proceso judicial, pero se archivó en 1999. Sí tuve antecedentes judiciales cuando no habían nacido mis hijos", añadió.