Escolar que provocó la muerte de uno de sus compañeros no permanecerá en Maranguita. | Fuente: Andina

El escolar que provocó la muerte de su compañero en colegio Trilce de Villa El Salvador saldrá del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como 'Maranguita'.

La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur resolvió este jueves revocar la medida de internamiento preventivo contra el adolescente investigado por llevar un arma a su colegio y herir a dos compañeros suyos. En su lugar, se dispuso la medida de comparecencia con restricciones.



El jueves pasado, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, aseguró que la orden de internamiento preventivo de dos meses interpuesta al menor contraviene lo dispuesto en el Código del Niño y Adolescente.

Explicó que el Código del Niño y Adolescente, establece en su artículo 209, que el internamiento preventivo cabe solo cuando existan elementos que permitan afirmar la posibilidad de la responsabilidad del menor como posibilidad de fuga y peligro de entorpecimiento del proceso por el inculpado. “Los dos últimos supuestos no se dan”, destacó.

Gutiérrez Camacho detalló que “el internamiento preventivo regulado en dicho Código, equivale a una orden de prisión preventiva en el caso de adultos”. Por ello, insistió en que el uso debe ajustarse a la ley y cumplir con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual el Perú es miembro.



Se entregará a las autoridades

Por su parte, el padre del estudiante aseguró que no huye de la justicia y que se pondrá a disposición de las autoridades. Además, dijo no tener antencedentes penales.

“Ahora yo me he comunicado para presentarme (a las autoridades). Ya no hay problema, sí me puedo presentar. A partir del día lunes, yo en cualquier momento estoy ahí. Está bien, he llegado tarde después de la situación, pero me voy a poner a derecho. Voy a dar la cara y, si tengo que ir a la cárcel, voy a ir. Quizás soy responsable, pero eso lo dirán en la justicia. No hay problema iré a la cárcel, no hay problema, qué se puede hacer”, dijo.

También dijo que su hijo no merece estar donde está porque se trató de un accidente. Criticó que las autoridades hayan recluido al menor en ese reformatorio y cuesitonó que le hayan puesto esposas para trasladarlo.