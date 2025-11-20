Hombre fue asesinado en plena avenida Grau: esto es lo que se sabe del crimen [VIDEO]

Gran conmoción ha causado el asesinato de un hombre, perpetrado ayer, miércoles, a plena luz del día; en la segunda cuadra de la avenida Miguel Grau, en el pleno corazón de Lima.

Las diligencias ya están en marcha por parte de la Policía Nacional y del Ministerio Público, a fin de dilucidar el móvil de este homicidio, ejecutado por dos sicarios encapuchados.

En las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, a las que RPP tuvo acceso, se ve a la víctima dentro de una camioneta, cuando de pronto divisa a sus verdugos, por lo que procede a descender del vehículo y escapa corriendo.

Sin embargo, los disparos logran alcanzar al hombre, que cae inerte sobre la acera.

Lo más condenable es que a los sicarios no les importó que la calle estaba llena de transeúntes. De hecho, en las imágenes de las cámaras de seguridad, se ve que la víctima fue ultimada al costado de dos niñas, que se encontraban junto con su padre.



Investigaciones en marcha

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, donde los peritos encontraron hasta 18 casquillos de bala, lo que habla a las claras de la ferocidad del homicidio.

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron a la víctima como Carlos Enrique Valenzuela Díaz, de 39 años, natural de Madre de Dios.

Las pesquisas revelaron que la camioneta donde se encontraba antes de ser acribillado pertenecía a un familiar.

La feroz balacera pudo haber terminado en tragedia, ya que al momento del ataque armado -aproximadamente las 3:30 p.m. del miércoles- había transeúntes y comerciantes ambulantes circulando.

Nuestra reportera llegó al lugar y conversó con testigos, quienes se mostraron consternados por la brutalidad del crimen, registrado en pleno estado de emergencia declarado por el Gobierno para, paradójicamente, hacer frente a los altos índices de violencia en Lima y Callao.

“Es preocupante porque han matado a una persona a media cuadra de un hospital, estamos a una cuadra del Palacio de Justicia y también hay una comisaría por acá”, manifestó un hombre.

“¿Cómo uno puede sentirse seguro? Tantas medidas que ponen, tantos operativos que hacen, y siguen matando a la gente. O sea, no hay una respuesta más efectiva. (...) Esas balas pudieron caerle a más personas”, añadió.

Debido a la modalidad del crimen, las autoridades manejan el ajuste de cuentas como hipótesis principal. Al respecto, el diario La República, citando fuentes policiales, asegura que el hombre asesinado tiene denuncias por tráfico ilícito de drogas, robo agravado y hasta una requisitoria vigente por este último delito.

