Atención: este es el plan de desvío vehicular por el cierre de la Costa Verde debido a competencia de los Juegos Bolivarianos

La Municipalidad de Lima informó que, desde las 11:30 de la noche del miércoles 26 de noviembre, entrará en vigor un plan de desvío vehicular en diversos tramos de la Costa Verde debido a la competencia de ciclismo contrarreloj de los XX Juegos Bolivarianos.

Con el objetivo de mantener la fluidez del tránsito, la comuna capitalina señaló que se han dispuesto los cierres de las bajadas de Escardó, Bertolotto, Brasil, Marbella, San Martín, Balta y Armendáriz.

Desvíos vehiculares hacía el sur

Los vehículos podrán desplazarse por las siguientes vías:

Av. Costanera, Av. Juan Bertolotto, Jr. Comandante Espinar, Av. José Antonio de Sucre, Jr. Diego Ferré, Av. Del Ejército, Av. Augusto Pérez Araníbar, Malecón de la Marina, Malecón Cisneros, Malecón Reserva, Av. Armendáriz, Av. Miguel Grau, Av. El Sol, Av. San Martín, Av. Pedro de Osma, Av. Chorrillos y Av. José Olaya.

Desvíos vehiculares hacía el norte

El tránsito podrá redirigirse por:

Malecón Grau, Pasaje Rada, Av. Chorrillos, Av. Pedro de Osma, Jr. 28 de Julio, Av. Miguel Grau, Av. Reducto, Av. 28 de Julio, Av. La Paz, Av. Ricardo Palma, Av. José Pardo, Av. Del Ejército, Av. Pérez Araníbar, Calle Diego Ferré, Jr. Tacna, Jr. Salaverry, Jr. Federico Gallese y Av. La Paz.

Esta disposición regirá hasta la 1:00 de la tarde del jueves 27 de noviembre, e incluirá cierres parciales y desvíos temporales para “garantizar la seguridad de los competidores y facilitar el desarrollo del evento deportivo”.

Finalmente, la Municipalidad de Lima exhortó a los conductores y vecinos a tomar las previsiones necesarias, respetar la señalización dispuesta y utilizar las rutas alternas establecidas.