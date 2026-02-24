Tumbes: población de Casitas quedó incomunicada tras activación de quebradas por las fuertes lluvias

Varios caseríos no cuentan con servicio eléctrico ni señal de internet por las intensas lluvias.

Unos 1 200 pobladores del distrito de Casitas, en la provincia de Contralmirante Villar (región de Tumbes), se encuentran incomunicados, sin luz ni señal de internet, desde hace 24 horas por las fuertes lluvias.



A esta difícil situación se suma la activación de la quebrada Cañaveral y Bocapán, que interrumpe el tránsito en la zona, reportó la Policía Nacional del Perú (PNP).



Los pobladores de Casitas que salían en busca de ayuda y otros cargando sus productos agrícolas se vieron sorprendidos por la activación de la quebrada Cañaveral, por lo que fue necesario el apoyo policial para que puedan cruzar a salvo.

En tanto, los caseríos que no cuentan con servicio eléctrico ni señal de internet a causa de las lluvias con descargas eléctricas son Averías, Tacna Libre, Bellavista, Cherrelique, El Palmo, La Choza y otros más.

Senamhi: El Niño Costero 2026 ya se inició

Por otra parte, la titular de la Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica del Servicios Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Grinia Avalos, confirmó que El Niño Costero 2026 ya se encuentra en su fase inicial, tras registrarse desde febrero un incremento sostenido en la temperatura del mar frente al litoral peruano.

"Febrero ya marca el inicio, prácticamente, del Niño Costero 2026 y, según el pronóstico del ENFEN —Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño—, este se va a extender por lo menos hasta noviembre y no se descarta que antes de julio alcance la intensidad moderada", dijo en una entrevista con el programa Conexión, de RPP.

Avalos Roldán explicó que, de acuerdo con la explicación técnica, El Niño Costero se define operacionalmente como el "incremento de la temperatura del mar" por encima de 0,5 °C respecto a su promedio, condición que debe mantenerse "por más de tres meses" consecutivos frente a la costa norte del país.

"Sin embargo, por temas precautorios, no podemos esperar a que transcurran tres meses para decirle a la población y a los tomadores de decisiones que estamos en un Niño. Los sistemas de alerta no funcionan así. Los sistemas de alerta funcionan cuando ya hay una inminencia de la ocurrencia del evento y eso es, justamente, lo que está pasando", señaló.