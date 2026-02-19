Corte de agua en Lima hoy 19 de febrero: Distritos y horarios afectados

Este jueves, diversas zonas de Lima enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estos trabajos, orientados a mejorar la infraestructura de almacenamiento, son esenciales para garantizar una distribución más eficiente del recurso en el futuro. Ante esta medida, se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento en sus hogares.

A través de sus canales oficiales, Sedapal ha reiterado la importancia de estas labores para fortalecer el sistema de suministro y brindar un servicio de mayor calidad a la población de Lima y Callao. Durante la jornada del jueves, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma oficial y administren con prudencia el agua almacenada. Estas acciones forman parte de un esfuerzo preventivo para evitar futuros inconvenientes en el abastecimiento del recurso.

Para mitigar los efectos de la suspensión, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna que distribuirán agua en los sectores más afectados. Asimismo, la entidad recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de sus redes sociales y página web, donde se detallan los horarios y zonas impactadas. Para evitar mayores inconvenientes, se sugiere un uso eficiente del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, jueves 19 de febrero?

Distrito SAN MIGUEL: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Maranga 1ra Etapa

Pando 2da Etapa

Pando 4ta Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 19 de Febrero, 10:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 19 de Febrero, 10:00 pm

Distrito LIMA (CERCADO): Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Santa Beatriz Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 19 de Febrero, 10:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 19 de Febrero, 10:00 pm

Distrito COMAS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas San Juan Bautista

La Alborada

La Alborada - 2da Etapa

San Carlos Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 19 de Febrero, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 19 de Febrero, 8:00 pm