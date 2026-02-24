Dos menores murieron tras consumir caldo de sapo venenoso en la provincia de La Convención

El médico Alex Jaramillo, director de Inteligencia Sanitaria de la Geresa Cusco, informó que cuatro menores más, hermanos de los fallecidos, permanecen hospitalizados al igual que sus padres.

Dos menores de 1 año y tres meses, y 11 años de edad perdieron la vida luego de comer en el desayuno un caldo compuesto por huevos y carne de sapo en la comunidad nativa Alto Pajirari, en el distrito de Unión Asháninka, de la provincia cusqueña de La Convención.

El médico Alex Jaramillo, director de Inteligencia Sanitaria de la Geresa Cusco, informó que cuatro menores más, hermanos de los fallecidos, permanecen hospitalizados al igual que sus padres.

Los síntomas que presentaron los integrantes de esta familia fueron vómitos, náuseas y dolor abdominal intenso. Finalmente presentaron síntomas cardíacos, y probablemente paro cardio respiratorio. La situación médica de los otros integrantes de la familia, es estable, dijo el especialista de la Geresa.

"Una familia había consumido en el desayuno caldo de sapo con huevos de sapo, presentaron síntomas como nauseas, vómitos, diarreas dolor estomacal intenso; ocurrió el fallecimiento de una menor de años tres meses, otra menor de 11 años lamentablemente fallece. Es un sapo, un batracio que es venenoso, y la población allá lo sabe", dijo Jaramillo.

El médico dijo que al ser una comunidad nativa, la familia tiene escaso contacto con espacios externos y que el alimento aparentemente es casero.

También manifestó que consumir la carne de este tipo de sapos, que posee veneno en su cuerpo es frecuente en la zona, donde los pobladores saben extraer la sustancia tóxica del animal para consumirlo.

Además, el especialista manifestó que se han extraído muestras que serán evaluadas para determinar si el consumo de esta carne fue la causante de las muertes.