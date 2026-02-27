Corte de agua en Lima hoy 27 de febrero: Distritos y horarios afectados

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 27 de febrero?

Distrito COMAS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Asociación Hogar Carmen Bajo

Urbanización Asociación Hogar Uchumayo

Urbanización Pueblo Joven Carmen Bajo

Urbanización Pueblo Joven Carmen

Urbanización Pueblo Joven Santa Rosa

Urbanización Pueblo Joven Señor de los Milagros

Urbanización La Pascana

Urbanización Repartición Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 27 de Febrero, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 27 de Febrero, 8:00 pm

Distrito COMAS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Cerro Calvario

Urbanización Dios es Amor

Urbanización Nuevo San José

Urbanización Virgen de las Nieves

Urbanización Carmen

Urbanización Santa Rosa

Urbanización Señor de los Milagros Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 27 de Febrero, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 27 de Febrero, 8:00 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Palmeras

Urbanización Villa Los Portales

Urbanización Asociación Ex-Fondo Barbadillo MZ-E Sublote 2A

Urbanización Asociación Florida de California

Urbanización Asociación Guindales de Ate

Urbanización Asociación Las Dalias II

Urbanización Asociación Manhatam

Urbanización Asociación Palmas de Barbadillo

Urbanización Asociación Pinos de Lima

Urbanización Asociación Reyes de Ate

Urbanización Asociación Robles del Sur

Urbanización Asociación Sol de Paraíso

Urbanización Asociación Villa Dalias

Cooperativa Pequeños Industriales y Comerciantes del Perú

Urbanización Barbadillo

Urbanización Las Garzas de Ate

Urbanización Los Rosales de Ate Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 27 de Febrero, 11:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 27 de Febrero, 11:00 pm

Distrito LA VICTORIA: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Cercado de La Victoria

Urbanización Apolo

Urbanización Fortis

Urbanización Lincoln Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 27 de Febrero, 10:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 27 de Febrero, 10:00 pm