Corte de agua en Lima hoy 27 de febrero: Distritos y horarios afectados

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.
Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.
Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 27 de febrero?
- Urbanización Asociación Hogar Carmen Bajo
- Urbanización Asociación Hogar Uchumayo
- Urbanización Pueblo Joven Carmen Bajo
- Urbanización Pueblo Joven Carmen
- Urbanización Pueblo Joven Santa Rosa
- Urbanización Pueblo Joven Señor de los Milagros
- Urbanización La Pascana
- Urbanización Repartición
Viernes 27 de Febrero, 12:00 pm
Viernes 27 de Febrero, 8:00 pm
- Urbanización Cerro Calvario
- Urbanización Dios es Amor
- Urbanización Nuevo San José
- Urbanización Virgen de las Nieves
- Urbanización Carmen
- Urbanización Santa Rosa
- Urbanización Señor de los Milagros
Viernes 27 de Febrero, 12:00 pm
Viernes 27 de Febrero, 8:00 pm
- Urbanización Palmeras
- Urbanización Villa Los Portales
- Urbanización Asociación Ex-Fondo Barbadillo MZ-E Sublote 2A
- Urbanización Asociación Florida de California
- Urbanización Asociación Guindales de Ate
- Urbanización Asociación Las Dalias II
- Urbanización Asociación Manhatam
- Urbanización Asociación Palmas de Barbadillo
- Urbanización Asociación Pinos de Lima
- Urbanización Asociación Reyes de Ate
- Urbanización Asociación Robles del Sur
- Urbanización Asociación Sol de Paraíso
- Urbanización Asociación Villa Dalias
- Cooperativa Pequeños Industriales y Comerciantes del Perú
- Urbanización Barbadillo
- Urbanización Las Garzas de Ate
- Urbanización Los Rosales de Ate
Viernes 27 de Febrero, 11:00 am
Viernes 27 de Febrero, 11:00 pm
- Cercado de La Victoria
- Urbanización Apolo
- Urbanización Fortis
- Urbanización Lincoln
Viernes 27 de Febrero, 10:00 am
Viernes 27 de Febrero, 10:00 pm