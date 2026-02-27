Juan Pablo Varillas vs. Diego Dedura: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO los cuartos del Challenger de Tigre 2?

Juan Pablo Varillas vs Diego Dedura HOY EN VIVO: se enfrentan este viernes 27 de febrero EN DIRECTO por los cuartos de final del Challenguer del Tigre II. El cotejo se disputará en el central del Club Náutico Hacoaj de Tigre (Buenos Aires), no antes de las 9:40 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ATP TV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Juan Pablo Varillas vs. Diego Dedura: ¿cómo llegan a los cuartos del Challenger del Tigre II?

Juan Pablo Varillas llega a esta instancia tras vencer al uruguayo Joaquín Aguilar, que se retiró en el tercer set. En tanto, el alemán Diego Dedura derrotó al argentino Juan Manuel La Serna.

¿Cuándo y dónde juegan Juan Pablo Varillas vs. Diego Dedura EN VIVO por los cuartos del Challenger del Tigre II?

El encuentro entre Juan Pablo Varillas vs. Diego Dedura se disputará este viernes 27 de enero, en la cancha central del Club Náutico Hacoaj de Tigre (Buenos Aires).

¿A qué hora juegan Juan Pablo Varillas vs Diego Dedura EN VIVO por los cuartos del Challenger Tigre II?

En Perú , el partido entre Juan Pablo Varillas vs Diego Dedura comienza no antes de las 09:40 a.m.

En Argentina , el partido entre Juan Pablo Varillas vs Diego Dedura comienza no antes de las 11:40 a.m.

En Colombia, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Diego Dedura comienza no antes de las 09:40 a.m.

En Ecuador, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Diego Dedura comienza no antes de las 09:40 a.m.

En Bolivia, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Diego Dedura comienza no antes de las 10:40 a.m.

En Venezuela, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Diego Dedura comienza no antes de las 10:40 a.m.

En Brasil, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Diego Dedura comienza no antes de las 11:40 a.m.

En Chile, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Diego Dedura comienza no antes de las 11:40 a.m.

En Uruguay, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Diego Dedura comienza no antes de las 11:40 a.m.

En Paraguay, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Digo Dedura comienza no antes de las 11:40 a.m.





¿Dónde ver la semifinal del Challenger de Tigre II EN VIVO por TV?

El Challenger de Tigre II se podrá ver EN VIVO por la página web del ATP Tour y Challenger TV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.